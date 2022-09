Equipe de France

La France ne sera pas tête de série lors du tirage au sort de l'Eruo 2024. Sa défaite au Danemark dimanche (2-0) l'a condamné à figurer dans le chapeau 2 où elle retrouvera notamment l'Angleterre ou le Pays de Galles. Le classement de la Ligue des nations détermine la répartition des équipes européennes au sein des différents chapeaux, avant le tirage au sort prévu le 9 octobre prochain à Francfort. Avec cinq points en six matches, la France est assurée de terminer comme pire troisième de groupe en Ligue des nations.

Or, seuls les deux meilleurs troisièmes seront têtes de série. Parmi les équipes du chapeau 1 figurent notamment les Pays-Bas, la Belgique, le Portugal, la Croatie, la Hongrie ou encore le Danemark, que les Bleus pourraient donc affronter durant la phase de qualification, organisée de mars à novembre 2023. Les dix vainqueurs de groupe et les dix deuxièmes de groupe rejoindront l'Allemagne, pays hôte et qualifié d'office. Les trois dernières places seront attribuées à l'issue des barrages prévus en mars 2024.

Antoine Griezmann (France) face au Danemark, dimanche 25 septembre 2022. / Ligue des Nations Crédit: Getty Images

