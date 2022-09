Football

Fofana en hausse, Guendouzi en baisse : Le baromètre de la liste du Mondial

EQUIPE DE FRANCE - Après l’hécatombe de blessures en équipe de France, le sélectionneur Didier Deschamps avait appelé des petits nouveaux, certains ont même été titularisés. Et ont même marqué de gros points. A contrario, certains ont peut-être perdu gros dans la course à la liste des 23 (ou 26). C’est l’heure du baromètre des bleus concocté par Maxime Dupuis et Martin Mosnier.

00:11:41, il y a 33 minutes