Didier Deschamps sera-t-il encore le sélectionneur des Bleus après la Coupe du monde 2022 (20 novembre au 18 décembre) ? Dans un long entretien à paraître vendredi dans L'Equipe Noël Le Graët a de nouveau fixé l'objectif à son technicien, qui est sous contrat jusqu'à la fin de l'année civile : atteindre au moins les demi-finales, quatre ans après avoir triomphé en Russie face à la Croatie (4-2).

"On est bien d'accord tous les deux, on se verra tout de suite après la Coupe du monde. Si on va en demi-finales, c'est lui qui a le choix. S'il se sent motivé pour continuer, on ne discute même pas. Si on n'est pas dans le dernier carré, on discute. Dans cette hypothèse-là, c'est moi qui ai la main, a déclaré le président de la FFF avant de préciser. Si Didier n'est pas dans le dernier carré, il ne reste pas en place de façon certaine... Après, je ne sens aucune lassitude de sa part. Son truc, c'est l'équipe de France, l'amour du maillot. J'ai une confiance absolue en lui."

Un brassard arc-en-ciel pour Lloris au Mondial ? Le Graët n'est pas favorable

Enfin, Noël Le Graët, qui se dit prêt à aller au bout de son mandat à la FFF jusqu'en 2024, est revenu sur la possibilité que le capitaine Hugo Lloris porte un brassard arc-en-ciel pendant le Mondial au Qatar. "On va en discuter. Mais j'aime autant qu'il ne le fasse pas. On va jouer dans un pays que l'on doit respecter. Mais s'il faut le porter, on le portera. Ce n'est pas que je ne suis pas favorable à ce brassard, mais quelques fois, je me dis que l'on veut être tellement donneurs de leçon qu'il faudrait regarder aussi ce qui se passe chez nous", a-t-il conclu.

