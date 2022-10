A six semaines de la Coupe du monde, impossible de se projeter vers les qualifications de l'Euro 2024. Pourtant, ce dimanche, la France a hérité des Pays-Bas, de l'Eire, de l'Irlande et de Gibraltar sur sa route vers l'Allemagne. Que faut-il penser de ce groupe ? La qualification est-elle gagnée d'avance ? Aujourd'hui, c'est un grand flou qui entoure la campagne débutant en mars prochain.

Quelle équipe de France ?

C'est la question centrale. A quoi ressemblera l'équipe de France au moment de démarrer sa campagne de qualification en mars prochain ? Aujourd'hui, personne n'a la réponse. Le contrat de Didier Deschamps s'achève après la Coupe du monde au Qatar et un vrai mystère entoure son avenir. "Je ne me pose même pas la question, a-t-il fait savoir ce dimanche. Ce sera pour après la Coupe du monde. Le plus important pour moi, les joueurs, mon staff, c'est ce qui nous attend au mois de novembre." Tout dépendra, bien sûr, du parcours à Doha. S'ils n'atteignent pas le dernier carré, un an après le fiasco de l'Euro, les Bleus devraient logiquement changer de sélectionneur. D'autant que les jours de Noël Le Graët, principal soutien de Deschamps, à la tête de la FFF semblent comptés. Comment le président pourrait résister aux affaires qui secouent aujourd'hui son institution...

Zinedine Zidane ne le cache pas : il souhaite devenir un jour sélectionneur de l'équipe de France Crédit: Getty Images

Sur le terrain aussi, les Bleus pourraient opérer de drastiques changements. Après le Mondial, certains cadres (Hugo Lloris, Karim Benzema, Olivier Giroud) pourraient être tentés d'annoncer la fin de leur carrière internationale. Une mésaventure au Qatar pourrait sonner la fin d'une génération surtout en cas de changement de sélectionneur et de l'arrivée de Zinedine Zidane, par exemple. Bref, il est aujourd'hui bien difficile de mesurer la compétitivité des Bleus en 2023 tant leur avenir est flou.

Qui est favori du groupe ?

Le flou qui entoure l'avenir des Bleus enveloppe évidemment la hiérarchie de ce groupe. Tout de même, deux grandes nations se détachent très nettement : la France, donc, mais aussi les Pays-Bas. Qui est le grand favori ? Difficile de se prononcer. Sur la dynamique, les Néerlandais sont intouchables. Invaincus depuis l'arrivée de Louis van Gaal après un Euro 2021 raté, ils ont aligné 15 matches sans défaite dont 11 victoires. Contrairement aux Bleus, chahutés par des vents contraires en 2022, les Pays-Bas dégagent une vraie force collective autour d'individualités fortes et d'une redoutable colonne vertébrale Van Dijk - De Jong – Depay.

Kylian Mbappé et Matthijs De Ligt lors de Pays-Bas - France - Ligue des nations 2018 Crédit: Getty Images

Mais la grosse incertitude au poste de gardien (quatre gardiens utilisés par van Gaal, Pasveer, le titulaire, a 39 ans) peut plomber leurs ambitions. La France, elle, compte sur ses talents individuels et sa puissance offensive, sans doute la meilleure de la planète, avec le trio Griezmann - Mbappé - Benzema. Et elle aime les équipes plus joueuses comme les Pays-Bas. Dès lors, difficile de les départager. On en saura plus dans deux mois…

Que valent l'Eire, la Grèce et Gibraltar ?

Respectivement 47e, 55e et 200e au classement FIFA, l'Eire, la Grèce et Gibraltar figurent, a priori, à des années-lumière des Bleus et des Oranje. Huitième de finaliste à l'Euro 2016, son meilleur résultat en compétition, l'Eire est retournée dans le rang depuis, incapable de se qualifier pour les dernières échéances internationales. Elle a achevé péniblement sa campagne en Ligue B de la Ligue des Nations, très loin derrière l'Ecosse et l'Ukraine, et a même concédé une défaite face à l'Arménie. Et si elle avait posé de gros soucis aux Bleus en 8e de finale de l'Euro 2016, sa génération actuelle manque de talents.

Le constat est quasiment le même pour la Grèce, car le champion d'Europe 2004 ne fait plus partie des grandes nations européennes. Depuis son 8e de finale à la Coupe du monde 2014, elle n'a plus disputé le moindre tournoi international et traverse une vraie crise générationnelle. Retombée en troisième division de Ligue des Nations, son bon parcours est à relativiser par le niveau de l'adversité (Kosovo, Irlande du Nord, Chypre). Hormis Kóstas Tsimíkas, le défenseur de Liverpool, la Grèce manque de joueurs aux solides références européennes. Quant à Gibraltar, dernier de son groupe de troisième division en Ligue des Nations (avec un seul point), il semble se destiner à la dernière place du groupe.

