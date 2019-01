Mercato - Lozano, Doan, Ziyech : Comme De Jong et De Ligt, ils sont prêts pour le grand saut

Il ne s’autoproclame pas Ligue des talents, mais le championnat néerlandais continue de produire d’excellents jeunes joueurs, scrutés par les plus grands clubs européens chaque année. Si former est une nécessité dans un pays où les ressources économiques liées au football sont relativement faibles, les clubs néerlandais sont devenus des références grâce à des centres de formation très performants où chaque nouvelle génération peut s’épanouir car elle sait qu’elle aura l’occasion de se montrer en équipe première. C’est autant une réalité sportive souhaitée qu’un modèle économique imposé.

Plusieurs indicateurs viennent éclairer cette tendance. L’Ajax est ainsi le club d’Europe ayant formé (présence pendant au moins trois saisons entre 15 et 21 ans) le plus de joueurs évoluant dans les 31 principales divisions européennes. Quatre clubs néerlandais figurent également parmi les 21 équipes les plus jeunes du Vieux Continent. En Eredivisie, les jeunes joueurs ont la possibilité d’évoluer dans des environnements stables et protecteurs. Matthijs De Ligt s’est ainsi retrouvé titulaire dans la charnière de l’Ajax à 17 ans seulement. Quelques années plus tôt et chez le rival de Rotterdam, Stefan de Vrij devenait le leader de la défense du Feyenoord à 18 ans. Les exemples sont nombreux et concernent tous les clubs du pays : Van Dijk à Groningue, Strootman au Sparta Rotterdam, Ziyech à Heerenveen ou encore Mousa Dembélé à Willem II.

Si Frenkie de Jong vient de rejoindre le Barça et que Matthijs de Ligt est un des joueurs les plus courtisés de la planète, ils ne seront sans doute pas les seuls à quitter le championnat des Pays-Bas dans les prochaines semaines. De Groningue à Eindhoven, en passant par Alkmaar, Heerenveen et Amsterdam, tour d’horizon des joueurs qui animeront le mercato batave.

Hirving Lozano (PSV)

Montant estimé du transfert : 35 millions d’euros

L’ailier de poche du PSV pourrait rapidement découvrir l’Italie et suivre les pas de Kevin Strootman et Dries Mertens, qui avaient quitté le club d’Eindhoven à l’été 2013 pour le championnat transalpin. Hirving Lozano est courtisé par le Napoli qui cherche un joueur pour dynamiter son côté droit alors que l’espagnol José Callejon arrive en fin de cycle. Auteur d’une bonne Coupe du monde 2018 avec le Mexique, il est l’un des leaders offensifs du PSV depuis maintenant 18 mois.

Tranchant, dynamique, doué dans les un-contre-un, Lozano peut compter sur une belle pointe de vitesse et une rapidité d’exécution au-dessus de la moyenne. Auteur de 11 buts et 6 passes décisives en Eredivisie cette saison (17 matches), c’est un ailier particulièrement doué dans le dernier tiers du terrain (et pas forcément dans une construction lente), là où il faut faire la décision.

Vidéo - Lozano, la conclusion parfaite du festival du PSV 00:37

Hakim Ziyech (Ajax)

Montant estimé du transfert : 25 millions d’euros

Il aurait pu ne jamais être dans cette liste si la Roma avait bouclé son transfert en juillet dernier, avant de finalement se rabattre sur Javier Pastore, pour le succès que l’on sait. Le milieu de terrain marocain confirme saison après saison qu’il est le maître à jouer de cette équipe de l’Ajax avec 12 buts et 9 passes décisives en 25 rencontres entre Eredivisie et Ligue des champions. Auteur de très bons matches contre le Bayern lors de la double confrontation européenne, il est autant utilisé dans le cœur du jeu que sur l’aile droite cette saison. Son positionnement excentré permet à son entraîneur Ten Hag d’avoir plus de maîtrise dans le jeu et d’avoir un côté droit très fort avec l’autre marocain, le latéral Mazraoui, qui combine régulièrement avec Ziyech.

En tête du classement des passes clés aux Pays-Bas (4,5 par 90 minutes), l’ancien joueur d’Heerenveen a encore gagné en maturité. Surdoué techniquement, doué d’une très bonne vision du jeu et d’une excellente qualité de passe dans le jeu court et dans le jeu long, il est fin prêt, à 25 ans, pour aller relever un défi dans un plus grand championnat.

Vidéo - Le triplé de Ziyech lors du carton 8-0 de l'Ajax 00:33

Steven Bergwijn (PSV)

Montant estimé du transfert : 25 millions d’euros

Si Lozano fait des merveilles côté droit, Steven Bergwijn sait aussi prendre la lumière côté gauche. Avec ces deux joueurs, le club d’Eindhoven possède deux éléments capables de faire la différence à n’importe quel moment, tant ils sont imprévisibles avec une facilité de dribbles déconcertante. Avec 63% de ses tentatives réussies (deuxième joueur à passer le plus de dribbles en championnat), Bergwijn est un atout non négligeable pour faire danser les défenses adverses. Sa première mi-temps à San Siro face à l’Inter en Ligue des champions avait d’ailleurs été remarquable.

Auteur de 9 buts et 7 passes décisives en 16 apparitions, il a également la confiance de Ronald Koeman en sélection. S’il parvient à être un peu moins attiré par l’axe et à offrir plus de solutions sans ballon en prenant par exemple la profondeur sur son côté, il deviendra un joueur complet. Avec l’exigence de son entraîneur en club, Mark van Bommel, il a progressé dans son repli défensif et dans son expression collective.

Vidéo - Le PSV vainqueur avec deux bijoux de Bergwijn 01:30

André Onana (Ajax)

Montant estimé du transfert : 20 millions d’euros

Quand on est gardien, qu’on est formé au Barça et qu’on part ensuite finir son apprentissage sous les couleurs de l’Ajax, il est sans doute inutile de dire que le jeu au pied est précis et qu’il constitue là une grande qualité. Ironie de l’histoire, il est devenu titulaire dans le club amstellodamois en 2016 lors du départ de Jasper Cillessen ... au Barça. Gardien explosif, Onana a un style peu banal, mêlant explosivité grâce à de forts appuis et finesse technique avec une précision de passe très appréciée de ses entraîneurs.

Très bon sur sa ligne, il doit encore progresser dans ses sorties, à la fois aériennes et au sol. Après d’excellentes prestations en championnat, mais aussi en Europe (épopée 2016-2017 en Europa League et édition 2018-2019 de la Ligue des champions), un nouveau défi s’impose naturellement afin de continuer sa progression et ne pas de reposer sur ses acquis dans un championnat qu’il connaît désormais parfaitement.

Arber Zeneli (Heerenveen)

Montant estimé du transfert : 5 millions d’euros

L’international kosovar a réalisé une superbe année 2018. L’ailier, droitier et aligné en faux pied à gauche, est un distributeur de passes décisives. Avec 17 offrandes sur l’année civile 2018, il arrive en tête d’un championnat disposant d’excellents techniciens, notamment chez les trois gros d’Eredivisie. A Heerenveen, il est l’élément déclencheur des offensives de son équipe et est recherché en permanence. Avec 3 buts et 7 passes décisives depuis le début de la saison, Zeneli confirme qu’il est prêt pour un plus grand club.

Doté d’une très belle frappe de balle, il est aussi un dribbleur fiable dans les petits espaces et sur les phases de contre-attaques (il réussit deux tiers de ses tentatives, en moyenne 8,5 par rencontre). Sa vision du jeu est un atout : il sait situer ses partenaires, leur propose une solution dans le cas d’un appui/remise et lit leurs courses. Joueur énergique, il ne redoute pas l’effort et les longues courses pour offrir des solutions ou assurer le repli défensif. Son contrat expire en juin 2019 et Heerenveen devrait le vendre à moindre coût cet hiver pour ne pas le perdre gratuitement en fin de saison.

Arber ZeneliGetty Images

Ritsu Doan (Groningen)

Montant estimé du transfert : 15 millions d’euros

Le talent est là, le potentiel également. Dans la saison galère du FC Groningen, (15e, même nombre de points que le 17e et avant-dernier au classement), Ritsu Doan tente de surnager et y parvient à quelques occasions. Avec Mimoun Mahi, autre joueur du secteur offensif, il tente de maintenir à flots une équipe à la dérive. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives, l’international Japonais anime son côté droit, dribble et aime rentrer sur son pied gauche.

Capable d’évoluer également derrière l’attaquant en position axiale, il doit absolument changer de club cet été pour évoluer dans une équipe plus ambitieuse. Lorsqu’une photo de Doan dans les loges de la Johan Cruijff ArenA à l’occasion de la rencontre Ajax-Bayern a circulé cet hiver, les rumeurs l’envoyant à Amsterdam ont fusé. Ce serait en effet une étape intermédiaire importante, comme ont pu le faire avant lui Dusan Tadic (Groningen > Twente) et Hakim Ziyech (Twente > Ajax).

Guus Til (AZ)

Montant estimé du transfert : 10 millions d’euros

A l’instar de Ritsu Doan, le jeune capitaine de l’AZ Alkmaar a besoin d’une étape intermédiaire avant de pouvoir viser éventuellement un top club européen. Capitaine de son équipe à 20 ans et seulement deux années après ses débuts comme professionnel, Til a réalisé un très bon dernier exercice avec 9 buts et 4 passes décisives. Aligné en position de numéro 10, capable de jouer relayeur droit, il affiche 4 buts et 1 passe décisive à la mi-saison.

Joueur d’espace, il est attiré par le ballon et a un très bon placement sur les phases d’attaque de son équipe. Bien doté techniquement, il doit encore améliorer sa constance d’un match à l’autre et être plus fiable dans la finition. Son entraîneur a voulu le responsabiliser cette saison en lui donnant le brassard et on a parfois l’impression que cela lui pèse un peu et qu’il se disperse. Bien que cela ne soit pas sa qualité première, il progresse dans son volume de jeu et n’hésite plus à aller au contact de ses adversaires.