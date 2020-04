La fédération néerlandaise souhaite une reprise du championnat le 19 juin

La Fédération néerlandaise de football (KNVB) prend les devants. Cette dernière souhaite que sa saison, stoppée par le coronavirus, reprenne... le 19 juin. La KNVB va ainsi dans la direction de l'UEFA qui juge prématurée toute décision d'interrompre définitivement un championnat domestique, un choix fait par la Belgique. Un certain nombre de clubs néerlandais, tels que l'Ajax, l'AZ et le PSV, ont indiqué être contre une reprise du championnat.

"À la demande explicite des clubs, nous avons expliqué à quoi cela pourrait ressembler si le RIVM (autorités sanitaires) et le gouvernement donnaient le feu vert pour relancer certaines activités aux Pays-Bas", a déclaré la KNVB dans un communiqué. Le scénario envisagé "suppose maintenant que la fin des compétitions soit jouée en juin et juillet, à partir du 19 juin", a ajouté la fédération, en espérant une reprise des entraînements mi-mai.

Vers une extension des mesures ?

Aux Pays-Bas, tous les rassemblements, dont notamment les rencontres de championnat de football, sont interdits au moins jusqu'au 1er juin, et les écoles, restaurants et bars sont fermés au moins jusqu'au 28 avril, mais les autorités néerlandaises n'ont toutefois pas imposé le confinement général. Le gouvernement a indiqué qu'il s'exprimerait sur une nouvelle extension ou non des mesures lors de la semaine précédant le 28 avril.

La KNVB dit attendre ces prochaines indications des autorités avant de "pouvoir donner plus de clarté".