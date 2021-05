L'Ajax Amsterdam n'est décidément pas un club comme les autres. Tout juste auréolés de leur 35e titre de champion des Pays-Bas il y a une dizaine de jours, les Ajacides ont lancé une opération exceptionnelle à destination de leurs supporters. Largement absents de la Johan Cruyff Arena depuis plus d'un an déjà, en raison des restrictions sanitaires, les 42 000 abonnés de l'enceinte batave se verront offrir un morceau du trophée national après la fonte de ce dernier.

Cette opération aussi inédite que symbolique des valeurs du club amstellodamois, Edwin van der Saar et les joueurs du club la savourent. "Cette saison, nous avons largement dû jouer sans nos supporters. Malgré cela, nous avons senti leur soutien chaque semaine. Auparavant, quand nous disions 'ce titre est pour vous', on voulait exprimer qu'on le faisait pour eux. Cependant, partager le trophée avec eux est la preuve ultime de notre pensée et notre reconnaissance", raconte le directeur général du club néerlandais. "Nos supporters nous ont vraiment manqué la saison dernière ici à Amsterdam et pendant tous nos matches. Nous voulons donc dédier ce titre à notre fans", complète le capitaine Dušan Tadić.

Dans les prochains jours, les quelques milliers de chanceux devraient donc recevoir leur petite étoile symbolique en souvenir d'un titre pas comme les autres. Un souvenir qui ne pèse pas plus de 3,45g, mais assurément un moment fort pour les amoureux du club. Et comme le chantent les supporters à chaque rencontres des Lanciers, 'every little thing gonna be alright (ndlr, chaque petite chose va bien se passer)'.

Edwin Van der Sar avec l'étoile qui sera envoyée à chacun des 42000 abonnés de l'Ajax Amsterdam Crédit: Eurosport

