Il n'y avait pas un suspense énorme, même s'il avait quelques sérieux candidats cette année : Erling Haaland a bien été élu Golden Boy de l'année 2020. Le serial-buteur norvégien a devancé Ansu Fati (FC Barcelone) et Alphonso Davies (Bayern Munich). Sans grande surprise donc. Car en 2020, il a confirmé son explosion aux yeux du monde fin 2019 en affichant une régularité déconcertante devant le but adverse.

Avec ses huit buts en phase de poules de Ligue des champions en 2019, Erling Haaland avait fait une apparition très remarquée dans les rangs des talents en devenir. Parti à Dortmund en janvier, il a su rester sur son rythme hallucinant. Avec 19 buts en 21 matches de Bundesliga ou encore ses six réalisations en cinq sorties de C1 cette année, il s'est adapté à vitesse grand V au Borussia pour illustrer son immense potentiel.

Force, vitesse, intelligence de jeu et confiance en soi, il ne cesse de séduire. Et possède tout pour devenir le 9 du futur. Les grosses cylindrées d'Europe rêvent déjà de l'arracher à Dortmund. Si les statistiques dingues d'Erling Haaland ont logiquement fait pencher la balance en sa faveur pour lui permettre de succéder à João Félix (2019), Matthijs de Ligt (2018) ou encore Kylian Mbappé (2017) au palmarès du Golden Boy, ses dauphins n'ont pas à rougir de leur année. Et reçoivent une bonne nouvelle alors qu'ils sont tous les deux blessés pour une longue période.