Pour beaucoup d'observateurs, Kylian Mbappé et Erling Haaland représentent l'après Ronaldo-Messi. Depuis le début de la saison, le Français et le Norvégien ont respectivement inscrit 30 et 33 buts toutes compétitions confondues. Les statistiques parlent en effet pour eux, mais selon Raphaël Varane, les deux jeunes attaquants ne seront pas forcément les nouveaux Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Pourra-t-on échapper à une vague Mbappé-Haaland ? "Attention au raccourci marketing"

"C'est toujours compliqué, les comparaisons. Je pense que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, c'est hors normes. Et ils ont une place bien particulière dans l'histoire du foot. Mais je pense que Kylian a les qualités pour marquer aussi sa génération et le football en général", a déclaré lundi matin le défenseur champion du monde au micro d'Europe 1. A propos de son coéquipier en équipe de France, l'ancien Lensois a assuré qu'il aimerait le voir porter le maillot du Real Madrid la saison prochaine, alors que le natif de Bondy est suivi par les Merengue depuis de longs mois.

Haaland - Mbappé, qui est le franchise player ultime ? "Sans être chauvin…"

"Evoluer avec Kylian Mbappé ? Bien sûr, moi, j'aspire à jouer avec les meilleurs joueurs et Kylian fait partie des meilleurs joueurs d’Europe", a renchéri Raphaël Varane. L'avenir du défenseur international français n'est cependant pas encore totalement assuré du côté du Real Madrid. En fin de contrat en juin 2022, Raphaël Varane discute toujours avec les Merengue pour prolonger son bail.

