Lionel Messi a repris partiellement l'entraînement avec le Barça

Lionel Messi, forfait l'Albiceleste ces derniers jours à cause de douleurs musculaires, a repris en partie l'entraînement avec le Barça ce jeudi. Dans cette séance marquée par le retour des joueurs convoqués avec leurs équipes nationales, "Messi a effectué une partie de l'entraînement avec le groupe", a fait savoir le Barça sur son compte Twitter. Messi, qui souffrait de gênes persistantes au niveau des ischio-jambiers, n'a participé à aucun des deux matches de l'Argentine, ni la victoire vendredi dernier contre l'Italie (2-0) ni la gifle subie contre l'Espagne mardi à Madrid (6-1).

Reste à savoir si l'Argentin pourra participer au choc prévu samedi à Séville pour la 30e journée du Championnat d'Espagne, alors que le FC Barcelone, solide leader du classement, a l'opportunité de se rapprocher du titre. Mercredi, l'entraîneur barcelonais Ernesto Valverde s'était dit "tranquille" au sujet de Messi. "Il a une certaine gêne mais on espère que ce n'est rien d'important", a dit le technicien.

Concernant Lucas Digne, en revanche, le diagnostic est plus sombre: le latéral français est rentré du rassemblement des Bleus avec une blessure musculaire à la cuisse gauche. Il sera absent "environ trois semaines" selon le Barça, qui devrait être privé du défenseur pour les quarts de finale de Ligue des champions contre l'AS Rome (4 et 10 avril), voire peut-être pour la finale de Coupe du Roi le 21 avril contre Séville.