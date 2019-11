"Le C.D. Leganés et l'entraîneur mexicain Javier Aguirre Onaindia se sont mis d'accord pour que le technicien aztèque rejoigne le banc des Pepineros pour le reste de la saison", a annoncé Leganés dans un communiqué. Aguirre (60 ans), qui avait déjà officié en Liga sur le banc notamment de l'Atlético Madrid (2006-2009) et de l'Espanyol Barcelone (2012-2014), aura la lourde tâche de sortir de la zone rouge le club de Leganés, actuel 20e et dernier du classement de la Liga avec une seule victoire en 12 matches.

Il succède sur le banc à Luis Cembranos, qui assurait l'intérim depuis le départ de Pellegrino. Cembranos retourne ainsi à son poste d'entraîneur de l'équipe réserve. Aguirre a été démis de ses fonctions de sélectionneur de l'équipe nationale d'Egypte l'été dernier, après le mauvais bilan des Pharaons à la Coupe d'Afrique des nations (défaite 1-0 contre l'Afrique du Sud en 8es de finale).