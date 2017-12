Espagne : le seléctionneur Lopetegui ouvre la porte à Mariano, pas à Hernandez

La saison est radieuse pour Mariano Diaz. L'attaquant lyonnais, arrivé cet été du Real Madrid, a réalisé une première moitié de championnat de belle facture, à tel point qu'il est entré dans le viseur des techniciens de la sélection espagnole.

"Mariano est Espagnol et sélectionnable. Nous sommes allés le voir et nous suivons son évolution", a lâché le sélectionneur Julen lopetegui lors d'une interview publiée cette nuit sur le site officile du quotidien ASAs.

Né en Espagne, Mariano avait précédemment opté pour la sélection dominicaine mais il n'y a disputé qu'un match, amical, en 2013. Sa réussite actuelle avec l'Olympique Lyonnais (19 matches joués, 13 buts, 3 passes décisives) l'ont certainement poussé à tenter sa chance avec la Roja en vue d'une place dans le groupe qui disputera le prochain Mondial 2018 en Russie.

Impossible pour Hernandez, affirme Lopetegui

Julen Lopetegui a été moins ouvert pour Lucas Hernandez. Egalement interrogé sur la possibilité du Français de grandir les rangs espagnol prochainement, l'ancien coach du FC Porto a fermé la porte. "Avec les pays sud-américains, il y a une double nationalité. Concernant les autres joueurs, comme celui qui est cité (Lucas Hernandez, ndlr), les gens ne savent pas qu’ils ne sont pas sélectionnables, a affirmé Lopetegui avant de persister. On ne peut pas être Français et Espagnol, ou Italien et Espagnol. Vous devez être l’un ou l’autre parce que c’est ce que dit la Communauté économique européenne."

Né en France, le défenseur de l'Atlético Madrid ne possède pas la nationalité espagnole mais aimerait jouer avec la Roja, affirmait le journal Marca au début du mois. A l'époque, le journal ibérique évoquait même un intérêt émanant directement de Lopetegui et des "problèmes administratifs" retardant l'obtention de ladite nationalité espagnole. Le joueur, lui, ne s'est pas exprimé publiquement au sujet de cette possibilité.