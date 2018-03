Espoirs : Grand ciel bleu pour Jean-Kévin Augustin

Cinq victoires en autant de matches disputés, quinze buts claqués et seulement cinq encaissés. Difficile de présenter meilleur bilan. Impériale depuis le début des éliminatoires de l'Euro 2019, l'équipe de France Espoirs tentera de poursuivre son sans-faute vendredi sur la pelouse du Kazakhstan, avant d'enchaîner mardi avec un déplacement au Monténégro. En tête de son groupe avec cinq points d'avance sur la Slovénie, elle pourra compter sur Jean-Kévin Augustin pour l'aider à se rapprocher un peu plus de la qualification. Après s'être passé de ses services pendant six mois, Sylvain Ripoll s'est décidé à rappeler celui qui avait terminé meilleur buteur du dernier Euro des moins de 19 ans, à l'été 2016, avec six réalisations au compteur.



Un retour qui s'apparente à une seconde chance offerte au jeune attaquant du RB Leipzig, exclu du groupe tricolore après un nul concédé contre le Chili (1-1) le 1er septembre dernier. Ce jour-là, Augustin avait jugé bon de remettre en cause le coaching de son sélectionneur, en lui faisant comprendre qu'il appréciait assez peu d'être sorti à la pause. Son comportement et ses mots lâchés dans le vestiaire à l'égard de Ripoll lui avaient valu d'être renvoyé et remplacé par Martin Terrier, qui a pris sa relève avec brio en faisant trembler les filets à sept reprises en cinq sélections. Pendant que le Strasbourgeois signait des débuts fracassants chez les Espoirs, l'ancien Parisien faisait, lui, son mea culpa et assurait dans les colonnes de Bild s'être excusé auprès de Ripoll, qui a donc fini par lui pardonner.

Jean-Kévin Augustin sous le maillot de LeipzigGetty Images

Un passage à vide

"Ce qui s'est passé est passé. Il s'est excusé, les choses ont été clarifiées", s'est justifié lundi à Clairefontaine l'ancien entraîneur de Lorient, précisant qu'Augustin se trouvait actuellement dans "une très bonne période". Il aurait même pu parler d'excellente période tant le Français se régale en Allemagne. Installé dans le onze de départ du RB Leipzig, il a la pleine confiance de son entraîneur autrichien Ralph Hasenhüttl et la lui rend bien sur le terrain. Le plus souvent aligné aux côtés de l'artificier allemand Timo Werner dans l'inamovible 4-4-2 de Leipzig, pointé au sixième rang de la Bundesliga après 27 journées, il en est à quatre buts inscrits lors de ses huit dernières apparitions. Des statistiques plus que correctes quand on sait qu'il connaît sa première expérience à l'étranger du haut de ses 20 ans. Des chiffres qui prouvent aussi sa capacité à ne jamais douter.

Car après avoir rapidement réussi à s'intégrer dans son nouveau club, où il est arrivé en juillet dernier contre un chèque de 13 millions d'euros, Augustin a connu un passage à vide. De fin octobre à mi-février, il n'a pas marqué une seule fois, mais a continué de ne rien lâcher. Même lorsque le Danois Yussuf Poulsen lui est passé devant dans la hiérarchie des attaquants ou lorsqu'il a manqué l'occasion de se relancer en ratant un penalty contre Schalke 04 le 13 janvier. Son état d'esprit n'a jamais failli durant cette période difficile. Parfois critiqué pour sa nonchalance lorsqu'il évoluait au PSG, l'ancien de l'AC Boulogne-Billancourt s'est affirmé en Allemagne comme un joueur qui ne rechigne jamais à faire les efforts défensifs et qui se démultiplie pour proposer des solutions à ses partenaires. Un buteur qui ne se contente plus de miser sur sa vitesse, sa qualité de dribbles et sa lourde frappe.

Huit buts cette saison

"Globalement, c'est un joueur complet. Il a déjà intégré beaucoup d'éléments importants de notre jeu. Sa façon de jouer est très adaptée à notre style de jeu, parce qu'il a beaucoup de verticalité, il prend les espaces en profondeur et essaie toujours d'utiliser sa vitesse. Et il ne s'arrête pas lorsqu'il a perdu la balle", confiait en début de saison Hasenhüttl, qui n'hésite pas non plus à piquer son buteur, convaincu qu'Augustin dispose d'un arsenal offensif impressionnant mais qu'il reste un diamant à polir. "C'est un joueur qui a un énorme potentiel, mais je m'attends à une nette progression dans la seconde moitié de saison. Je lui ai dit clairement", assurait-il fin décembre dans une interview à Bild. Un message parfaitement compris par Augustin, qui ne cesse de monter en puissance et qui a récemment débloqué son compteur en Ligue Europa en égalisant (1-1) contre le Zenit Saint-Pétersbourg en huitième de finale retour.

Auteur de huit buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, il aura forcément à cœur de marquer au prochain tour, Leipzig ayant hérité de l'OM en quarts de finale. Un club qu'il n'a jamais pu affronter avec le PSG. Mais avant de se tourner vers ce rendez-vous, le natif des Yvelines, aussi à l'aise sur son pied gauche que sur son pied droit, devra prouver que Ripoll a eu raison de lancer cette opération rédemption. Et qu'il n'a rien à envier à ses concurrents directs chez les Espoirs que sont Moussa Dembélé, déjà pré-convoqué chez les Bleus et qui continue d'empiler les buts du côté du Celtic Glasgow, ou Lys Mousset, toujours cantonné à un rôle de remplaçant à Bournemouth mais qui ne déçoit jamais en sélection. A lui aussi d'afficher la même efficacité qu'en club. Son dernier but sous le maillot bleu remonte au 1er juin 2017 lors de l'élimination de la France en huitièmes de finale du Mondial U20 face à l'Italie (2-1). Presque une éternité.