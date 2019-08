Et si le football s'inspirait des sports US, pour changer ?

"Pourquoi n'importe-t-on des sports américains que ce qu'ils ont de plus pernicieux pour le football ?" L'ami qui me posait cette question (fan de toujours de Manchester United, membre actif de la frange anti-Glazer) songeait évidemment à la façon dont presque tous les grands clubs, et pas seulement ceux de Premier League, avaient adopté le langage cher aux experts de marketing des franchises des ligues fermées US. On ne se référait plus à un "club", mais à une "marque" (brand). Les stades étaient devenus des lieux aseptisés, les supporters des "clients", le matchday une "expérience".

Les sponsors donnaient le "la" et faisaient davantage de bruit de la sorte que les abonnés en panne de voix dans les tribunes de Premier League; normal quand le football est devenu un business, dans lequel les résultats financiers comptaient tout autant, sinon plus que les résultats tout court. La litanie sera familière aux oreilles des supporters d'Arsenal et de MU, et, pour être franc, commence à accuser son âge - c'est le cas de le dire.

Un pouvoir d'innovation important

Mais l'argument de cet ami ne s'arrêtait pas là. Ce qui l'importunait plus que toute autre chose était le fait que le football, en allant chercher ses modèles outre-Atlantique, semblait ne prendre en considération que les méthodes utilisées par franchises et ligues pour maximiser leur potentiel commercial, ignorant combien leur pouvoir d'innovation avait aussi une dimension purement sportive. J'y vois quant à moi une marque de condescendance vis-à-vis de sports collectifs américains dont l'Ancien Monde ignore presque tout au bout du compte, et notamment leur respect, eh oui, pour leurs traditions. Dans aucun autre sport n'est-ce plus sensible que dans le cas du base-ball, dont l'attachement à son histoire a quelque chose de sacral ; et, parlant d'attachement, ceux qui s'imagineraient que les spectateurs US ne seraient que des consommateurs à qui l'on peut vendre tout ou n'importe quoi, pourvu que ça fasse du boucan, n'auront qu'à visionner les images de la célébration de la World Series remportée par les Chicago Cubs. Cinq millions de personnes étaient là. Cinq millions. Cinq millions de fans ivres de joie, dont l'émotion était tout aussi profonde et réelle que celle des supporters de Liverpool quand ceux-ci fêtèrent le cinquième titre européen de leur histoire.

Est-ce d'ailleurs un hasard si le Fenway Sports Group de J.W. Henry, qui prit le contrôle des Reds en 2010, a si bien su comprendre - et exploiter - ce que Liverpool a d'unique pour ses fans, sa ville, le football tout entier ? Non. FSG, c'est aussi les Boston Red Sox. Ce n'est pas seulement Anfield, c'est Fenway Park.

C'est bien cela qui chagrinait mon fan de Manchester United, cette ignorance de ce qui fait battre le coeur des sports US, ligues fermées ou pas, et combien ce pan crucial, foncièrement humain, de leur nature, était quasiment ignoré des décideurs européens qui clamaient s'en inspirer, mais ne faisaient qu'adopter quelques gimmicks, sans se soucier du caractère organique du système.

L'exemple des Houston Astros

Tout ceci m'est revenu à l'esprit lorsque je lus Astroball, le livre que Ben Reiter de Sports Illustrated, vient de consacrer à la métamorphose des Houston Astros ("Desastros" pour leurs fans) de sujet de plaisanterie dans le baseball US en vainqueur de la World Series. Reiter l'avait sentie venir, cette métamorphose, lui qui avait convaincu son rédac-chef de SI (vingt-trois millions de lecteurs chaque semaine...) de faire la une du magazine sur ces mêmes Astros en 2014, quand ils étaient la risée du pays tout entier, pour prédire qu'ils seraient sacrés champions trois ans plus tard. Ce qui fut le cas. Comment on en arriva là est le thème de cet ouvrage qui, dès sa publication, est devenu un classique : je le rangerais sans hésitation dans mon Top 10, toutes langues confondues, des livres de sport publiés en ce siècle.

Ce qui m'avait frappé à ce point, au-delà de la limpidité de l'écriture, de la structure dramatique mise en place de main de maître et de l'accès - incroyable - que Reiter avait eu aux protagonistes de cette invraisemblable histoire ? C'est combien ce récit illustrait le retard conséquent (un terme choisi à dessein) que le football européen a toujours sur les sports US en termes de remise en question de ses acquis et de capacité d'invention - et ce, dans le respect de la dimension sociale et culturelle du sport en question, dans le cas de cette "franchise" de baseball.

Houston Astros (MLB)Getty Images

Astroball a deux leitmotivs. Le premier est la façon dont, sous le contrôle d'un management visionnaire, les Astros parvinrent à réconcilier dans une même démarche holistique les analystes de données (dont les paramètres et les algorithmes sont d'un raffinement à donner le tournis) et les scouts de la vieille école pour qui évaluer un pitcher ou un slugger est d'abord une question de "tripes". Le second est combien il compte d'être patient. Voilà deux domaines dans lesquels le football est bien à la traîne dans la plupart des clubs, le deuxième en particulier. Savoir perdre pour mieux gagner, vraiment ? Allez expliquer ça à des propriétaires et à des fans pour lesquels une série de cinq ou six défaites doit immanquablement déclencher un changement à la tête de l'équipe.

De l'importance des ligues fermées

Le contexte est certes différent. Perdre, et perdre le "mieux" possible, confère des avantages certains dans les ligues fermées US, où le principe du "draft" (recrutement des jeunes, en espérant que les spécialistes me pardonneront cette simplification et celles qui la suivent) fait que les derniers d'une compétition donnée se voient donner le droit d'avoir le premier choix lors du processus centralisé de recrutement des futures stars qui se déroule chaque année. L'absence de relégation, l'assurance de toujours se battre au plus haut niveau, quoi qu'il advienne, joue également un rôle capital dans l'acceptation du risque lié à la poursuite d'un plan à long terme. Les Américains ont d'ailleurs un terme pour qualifier cette stratégie : le tanking. Une pratique controversée qui peut se résumer ainsi : le sacrifice volontaire d'une saison (ou plus) afin de figurer au premier rang des recruteurs lors du ou des drafts à suivre, le but étant de rebâtir un effectif compétitif en allant piocher les meilleurs éléments issus des universités.

Ces méthodes ne sont évidemment pas applicables telles quelles dans le cadre d'un championnat européen. Cela ne signifie pas pour autant qu'on puisse les ignorer totalement, surtout quand l'on voit comment les Astros eurent le courage de les appliquer, et avec quel succès. Leur management tout entier était uni dans une même vision et la certitude qu'elle prévaudrait, si tant qu'on sût se montrer patient. La récompense fut la World Series de 2017, exactement comme Reiter l'avait prédit. Le secret de cette réussite n'était pas un gimmick de plus - bien d'autres franchises ont adopté le tanking sans succès -, mais une méthodologie dans laquelle une défaite faisait tout autant partie du processus qu'une victoire. Les Astros n'entraient pas sur le "diamant" dans le but de perdre, mais dans le but de progresser, en demeurant fidèles à une approche révolutionnaire de ce qui constitue un "progrès". Et cela prit trois ans, avec le soutien d'un propriétaire qui voyait pourtant le nombre de spectateurs baisser au fil des saisons, avec ce que cela impliquait pour la valeur de son investissement.

Cela s'appelle, tout bêtement, une stratégie. Combien de nos clubs de football en ont aujourd'hui vraiment une ?