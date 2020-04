Et si les championnats s'arrêtaient, qui serait potentiellement qualifié pour la C1 et la C3 ?

Dans un communiqué, l'UEFA a confirmé que les participants aux prochaines compétitions européennes devraient être sélectionnés sur le "mérite sportif" si les championnats n'allaient pas à leur terme. Une décision qui pourrait faire les affaires des clubs qui sont, au vu de leur classement actuel, virtuellement qualifiés. Même si les préconisations de l'UEFA restent floues.

N'en déplaise aux adeptes de la saison blanche, c'est bien le mérite sportif qui devrait prévaloir en cas d'arrêt des championnats. C'est en tout cas ce qu'a confirmé l'UEFA jeudi via un communiqué. Les directives de l'UEFA sont floues et ne précisent pas si les résultats doivent être validés au soir de la dernière journée ou après la phase aller. Si les différentes instances des cinq grandes championnats décident de geler leur classement au soir de la dernière journée jouée, il est possible d'imaginer quels seraient les clubs qualifiés pour les prochaines éditions de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Tout en sachant qu'il existe une inconnue sur les qualifications via les coupes nationales, comme la FA Cup ou la Coupe de France.

Ligue 1 :

Qualifiés directement en Ligue des champions : PSG, OM

Qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue des champions : Rennes

Qualifié directement en Ligue Europa : LOSC

Premier League :

Qualifiés directement en Ligue des champions : Liverpool, Leicester, Chelsea*

Qualifié directement en Ligue Europa : Manchester United*

Qualifié directement pour les tours préliminaires de la Ligue Europa : Wolverhampton*

*La situation est d'autant plus floue en Angleterre au vu de l'exclusion de Manchester City, actuellement 2e de Premier League, de toutes compétitions européennes lors des deux prochaines saisons. Si la place de Manchester City en C1 est attribuée au 5e de Premier League, ce sera donc son éternel rival Manchester United qui validerait alors son ticket pour la Ligue des champions. Ainsi, Wolverhampton serait directement qualifié pour la Ligue Europa et ce serait Sheffield United qui bénéficierait d'un ticket pour les tours préliminaires de la C3.

Serie A :

Qualifiés directement en Ligue des champions : Juventus, Lazio Rome, Inter Milan et Atalanta

Qualifié directement en Ligue Europa : AS Roma

Qualifié directement pour les tours préliminaires de Ligue Europa : Naples

Liga :

Qualifiés directement en Ligue des champions : FC Barcelone, Real Madrid, FC Séville et Real Sociedad

Qualifiés directement en Ligue Europa : Getafe

Qualifié directement pour les tours préliminaires de la Ligue Europa : Atlético Madrid

Bundesliga :

Qualifiés directement en Ligue des champions : Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig et Borussia Mönchengladbach

Qualifié directement en Ligue Europa : Leverkusen

Qualifié directement pour les tours préliminaires de la Ligue Europa : Schalke 04

