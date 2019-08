Les retrouvailles entre Eugénie Le Sommer et Corinne Diacre ont dû être fraîches lors du rassemblent des Bleues pour deux matches amicaux (Espagne samedi et Islande mardi) puis un match qualificatif pour l'Euro 2021 contre le Kazakhstan, le 8 septembre prochain. Après la Coupe du monde, la sélectionneure des Bleues avait eu des mots durs contre sa joueuse. Cette dernière est revenu dessus dans une interview accordée à RMC.

"J'avais déconnecté après la Coupe du monde, dévoile-t-elle. Je l'ai su après, j'ai reçu beaucoup de messages. Je pense que je serais tombée de mon canapé si j'étais en train de regarder en direct." Diacre, dans un entretien à Téléfoot, avait reproché à sa joueuse de trop rester à gauche : "Eugénie, même moi, je lui ai dit : 'Pourquoi tu restes à gauche ?' L'idée, ce n'était pas ça. Notre projet de jeu, ce n'était pas ça. Notre plan, ce n'était pas ça."

"Je n'ai pas du tout eu l'impression de ne pas avoir respecter les consignes, a répliqué Le Sommer à RMC. Je ne suis pas quelqu'un qui ne respecte pas les consignes. C'est dur d'entendre cela mais bon, elle a dit ce qu'elle avait à dire. (...) Je ne peux pas rentrer dans l'axe et jouer 10 quand on n'a pas le ballon. A aucun moment, je n'ai pas respecté les consignes." Depuis, la sélectionneure et l'attaquante ont eu une explication : "On s'est expliquées, on s'est dit les choses. Cela fait partie de la vie, j'avance. Des choses se sont dites, se sont passées, j'essaie d'aller de l'avant."

" J'aurais aimé être plus ménagée "

Le Sommer est également revenue sur son état de forme - plutôt moyen - pendant cette Coupe du monde : "J'aurais aimé être plus ménagée, a-t-elle avoué. Je me suis blessée deux jours après le début de la préparation. Je n'ai pas joué pendant dix jours à moins d'une semaine de la Coupe du monde." Le groupe vit bien.