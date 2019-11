La France ne pouvait pas hériter d'un premier tour plus compliqué. Avec l'Allemagne et le Portugal, les Bleus ont tiré le gros lot. Du coup, ce mois de juin s'annonce aussi passionnant qu'explosif. "Deux champions du monde, un champion d'Europe et vainqueur de la Ligue des nations, je pense que c'est un groupe que personne ne voulait puisque chaque équipe voulait éviter les deux autres", résume Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal. Et si les autres sélections se félicitent en effet de ne pas être tombées dans ce groupe de la mort à l'image de Luis Enrique ("Je suis content de ne pas être tombé sur la France ou le Portugal"), Didier Deschamps et ses protégés sont déjà prêts à aller au combat. En même temps, ils n'auront pas d'autres choix.

Habitués à être plus vernis au tirage avec Didier Deschamps, les Français vont entrer dans le vif du sujet tout de suite. En voyant la densité de ce groupe, un constat s'impose: les champions du monde n'auront pas le temps de monter en puissance. Ils devront être au taquet dès le premier coup d'envoi alors qu'ils devront se frotter à la Mannschaft à Munich pour leur première sortie, le 16 juin. "C'est quand même du lourd, là ! Le premier match aura une importance, analyse Guy Stéphan, fidèle adjoint de Deschamps. Mais quel que soit le résultat, ça ne vaudra pas dire que ce sera fini dès le premier match pour le vaincu, s'il y en a un."

Si les Bleus savaient avant de commencer le tirage qu'ils allaient forcément tomber avec un gros chez lui, c'est bien la présence la Selecção de Cristiano Ronaldo- épouvantail du troisième chapeau – qui change tout. "C'est le groupe le plus difficile, mais on doit l'accepter, c'est comme ça. Cela demandera à l'équipe de France d'être prête tout de suite", prévient Deschamps. "On est dans une situation qui est peut-être la pire car le barragiste (qui complètera le groupe en mars) pourrait être le meilleur des barragistes (celui de la voie A). Mais il faudra être prêt", a poursuivi le patron des Bleus, qui pointe du doigt un autre point noir avec cette poule : "C'est plus compliqué d'avoir trois qualifiés (ndlr : les quatre meilleurs troisièmes passeront en 8es) parce que dans notre groupe il y a peut-être plus de points qui seront distribués. Chaque point sera très important dans les confrontations directes notamment".

" C'est excitant pour tout le monde "

Ce programme dense ressemble donc déjà à un parcours du combattant. Mais ça ne déplait pas à tous les Bleus. Certains s'en lèchent même déjà les babines. "Tant mieux qu’on ait des grands depuis le début", s'est réjoui Lucas Hernandez sur RMC. "On sait que tous les matchs sont compliqués. Ce sont eux qui doivent avoir peur: on est la France, on est champions du monde. On les respecte mais on n’a jamais peur sur le terrain !" "C'est un groupe difficile, mais maintenant on reste l'équipe de France", enchaîne Blaise Matuidi sur les mêmes ondes. Le ton est donné. Et on a déjà hâte à d'y être. Surtout que ces duels au sommet vont en plus raviver quelques souvenirs. Plus ou moins douloureux.

Il y a en effet quelques revanches au programme. Les Bleus n'ont ainsi plus joué le Portugal depuis cette finale de l'Euro 2016 au goût amer, perdue à la maison (0-1). Et avec les Allemands que les Français ont dominé en Ligue des Nations en 2018 (0-0 à Munich puis 2-1 à Saint-Denis), il y a aussi de quoi faire en terme de souvenirs. Anciens - souvenez-vous 1982 et 1986 – et plus récents… "Ils nous avaient battus en 2014 (au Mondial), on les a battus en demi-finale en 2016 (à l'Euro) ", rappelle Stéphan. "C'est excitant pour tout le monde parce que ce sont des grosses affiches et chaque point est important dans les matches de poule. Ils le seront encore plus dans un groupe où il y a ces trois équipes-là. Le premier match et le deuxième, ça conditionnera la suite de la compétition", enchaîne Deschamps. De quoi donner encore un peu plus de piment à cette poule qui n'en a pas vraiment besoin.