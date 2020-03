Les huis clos et les reports de matches s'enchaînent en Europe alors que le coup d'envoi de l'Euro 2020 est prévu dans trois mois. C'est dans ce contexte que plusieurs fédérations et ligues européennes, qui doivent faire face à une refonte importante de leurs calendriers respectifs alors qu'il reste encore une dizaine de journées à jouer, auraient demandé à l'UEFA de reporter le championnat d'Europe de football à l'été 2021 selon les informations de Tuttosport. Dans ce cas de figure, la seconde édition de la Ligue des Nations serait sacrifiée.

Alexander Ceferin, le président de l'UEFA, camperait sur ses positions et ne verrait pas d'un bon oeil le report de l'Euro. Planifier un championnat d'Europe d'un mois dans douze pays différents demande un lourd travail logistique, et surtout le chiffre d'affaires de cette compétition "new look" serait de 2,5 milliards d'euros soit une hausse de 600 millions d'euros par rapport à l'Euro organisé en France il y a quatre ans.

Malgré la propagation du coronavirus actuellement en Europe et les mesures qui en découlent, notamment en Italie, l'idée d'une annulation de l'Euro 2020 n'a pas encore été évoqué au sein des instances d'après Tuttosport. En prenant en compte les énormes contrats signés avec les diffuseurs télévisés et les partenaires commerciaux, une annulation serait un accident industriel pour l'UEFA. L'Euro est dans trois mois et tout dépendra de l'évolution de la crise sanitaire sur le vieux continent.