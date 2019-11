"Je ne sais toujours pas pourquoi Luis Enrique ne veut plus de moi et je ne sais pas si je le saurai un jour", a clamé à Barcelone Robert Moreno. Ce jeudi, l'ex-sélectionneur de l'Espagne, limogé le 19 novembre après avoir hissé la Roja vers l'Euro 2020, a répondu à Luis Enrique qui l'a qualifié mercredi de "déloyal" après que celui-ci ait repris les commandes de la sélection espagnole qu'il avait quittée en juin en raison de la maladie d'une de ses filles.

"On m'a attaqué de manière personnelle, on m'a étiqueté de façon injuste, avec des valeurs qui ne sont pas les miennes. C'est un moment très désagréable pour moi", a-t-il ajouté avant de poursuivre son allocution. "Une semaine après le rassemblement (de la Roja pour les deux derniers matches de qualification à l'Euro, mi-novembre), je suis retourné le voir pour le soutenir. (...) Nous avons toujours continué à le consulter. Il m'a dit qu'il comptait sur tout le monde, hormis moi", a-t-il noté.

" Je me suis demandé ce que j'avais fait de mal "

Robert Moreno a par ailleurs refusé les questions des journalistes car il ne voulait "pas faire de reproches". "Je me suis demandé ce que j'avais fait de mal pour qu'il ne veuille plus continuer avec moi", a exposé l'ex-sélectionneur au lendemain des lourdes accusations de Luis Enrique sur son ancien adjoint sur les bancs de la Roja, de l'AS Rome (2011-2012), du Celta Vigo (2013-2014) et du FC Barcelone (2014-2017).

Ce mercredi, Luis Enrique n'a pas maché ses mots quand il a évoqué Robert Moreno. "Je comprends que le fait d'avoir été sélectionneur lui ait donné beaucoup d'espoir, je comprends que ce soit l'opportunité de sa vie, qu'il ait beaucoup travaillé pour cela. Mais je comprends aussi qu'il est déloyal, avec une ambition démesurée, et je ne veux personne de cette sorte dans mon staff. (...) Moi, je n'aurais jamais fait ce qu'il a fait".