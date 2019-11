Les Bleus étaient certains de tomber sur au moins un gros morceau en phase de poules de l'Euro 2020. Il y en aura finalement deux au programme pour la formation de Didier Deschamps, championne du monde et vice-championne d'Europe en titre. L'équipe de France a hérité de l'Allemagne et du Portugal lors du tirage au sort du tournoi, effectué samedi à Bucarest. Il y aura ainsi trois des quatre demi-finalistes du dernier championnat d'Europe dans ce groupe F qui fait assez clairement figure de poule de la mort. L'identité du quatrième membre du groupe doit encore être définie.

Les Français seront immédiatement dans le vif du sujet avec un premier match face aux Allemands le 16 juin à Munich, dans une atmosphère qui promet d'être bouillante. Mais les Bleus auront des raisons d'aborder ce rendez-vous avec confiance. Ils n'ont plus perdu face à la formation de Joachim Löw depuis la défaite en quart de finale de la Coupe du monde 2014. L'équipe de Deschamps est restée invaincue contre les Allemands lors des cinq dernières confrontations, une série durant laquelle elle avait signé un succès à Marseille en demi-finale de l'Euro 2016 (2-0).

France - Portugal, les retrouvailles

Les Bleus retrouveront justement leur bourreau de la finale puisqu’ils seront aussi opposés au Portugal dans ce groupe F, le 24 juin à Budapest. Il sera question de souvenirs, du poteau d'André-Pierre Gignac ou de ce fameux but d'Eder qui avait donné la victoire aux Lusitaniens au Stade de France (1-0) au moment d'évoquer les retrouvailles avec les partenaires de Cristiano Ronaldo. Les deux équipes ne se sont plus affrontées depuis cette soirée du 10 juillet 2016 qui avait vu le Portugal remporter son premier titre international.

Portugal-France 2016Getty Images

Pour connaître la quatrième nation de cette poule, il faudra attendre la fin du mois de mars. Cela devrait être le vainqueur du barrage de la voie A, qui verra s'affronter l'Islande, la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie. Sauf si la Roumaine s'impose. En tant qu'organisateurs de l'épreuve, les Roumains seraient alors reversés dans le groupe C. Le vainqueur du barrage de la voie D viendrait alors compléter la groupe F avec la France, l'Allemagne et le Portugal. Il s'agirait de la Géorgie, la Biélorussie, la Macédoine du Nord et le Kosovo. Les demi-finales des barrages auront lieu le 26 mars 2020 et les finales le 31 mars.