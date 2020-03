Est-ce la fin du suspense ? Le site Footy Headlines a dévoilé les tuniques domicile et extérieure que devraient porter l'équipe de France en vue de l'Euro 2020. Comme nous vous l'annoncions, le maillot domicile devrait largement s'inspirer de celui de la coupe du monde 1998. La marque au swoosh reste fidèle au bleu marine et intègre des bandes bleues et une bande rouge - plus grosse - au niveau du torse. Le tout dans un esprit marinière.

Le maillot extérieur des Bleus est lui plus classique : Blanc avec des bandes verticales bleues, blanches et rouges sur les côtés de la tunique.