Les Portugais auront de l'allure à l'heure de défendre leur titre de champions d'Europe. Le prochain maillot domicile de la sélection de Cristiano Ronaldo a fuité sur le site spécialisé Footy Headlines et il est plutôt classe. Au menu : col polo, rayures noires, rouges et vertes au bout des manches et sur les flancs ainsi qu'un P à l'intérieur du col pour un look résolument vintage.

Les hommes de Fernando Santos devraient étrenner cette nouvelle tenue au mois de mars à l'occasion de la prochaine plage de matches internationaux.

En plus du Portugal, le prochain maillot domicile des Pays-Bas a également fuité. Celui des Bleus, une autre sélection équipée par Nike, ne devrait plus trop tarder.