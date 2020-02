Le champion d'Europe en titre complètera sa préparation à l'Euro 2020 avec des rencontres amicales face à la Slovénie et Malte, a annoncé jeudi la fédération portugaise de football. La Seleçao se déplacera à Ljubljana le 31 mai, à l'occasion du centenaire de la fédération slovène, et recevra Malte le 9 juin. Entre-temps le quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers se rendront au Qatar pour y affronter la Belgique, leader du classement FIFA, le 27 mars et la Croatie, finaliste du dernier Mondial en Russie, le 30 mars.

Vidéo - Cristiano Ronaldo - Ses 700 buts à la loupe 01:43

Ces rencontres auront lieu dans le cadre du tournoi international de Qatar Airways, qui réunit quatre sélections européennes : la Belgique, le Portugal, la Suisse et la Croatie. Le 5 juin, les champions d'Europe en titre se mesureront à l'Espagne, au stade Wanda Metropolitano de Madrid. Placé dans le très relevé groupe F en compagnie de la France, championne du monde en titre, de l'Allemagne, championne du monde 2014, et d'un adversaire restant à déterminer, le Portugal jouera son premier match à l'Euro le 16 juin contre le barragiste qui se qualifiera fin mars.