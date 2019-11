Robert Moreno a-t-il voulu être calife à la place du calife ? C'est ce qu'a affirmé Luis Enrique mercredi. L'ancien entraîneur du FC Barcelone a retrouvé son poste de sélectionneur de l'Espagne, après s'être mis en retrait pour des raisons personnelles. C'est Moreno, l'un de ses adjoints, qui avait été chargé d'assurer l'interim pour la qualification pour l'Euro 2020. Et ce qui devait n'être qu'un simple remplacement temporaire, s'est transformé en drame.

C'est bien simple, Enrique ne veut plus de Moreno comme adjoint et en a dévoilé les raisons en conférence de presse : "Je suis contraint de donner plus d’explications que je ne le voudrais parce qu’il y a eu une polémique. Le 12 septembre, lors d’une réunion de 20 minutes chez moi, je lui ai dit que je me sentais bien et que je voulais entraîner de nouveau. Lui, il m’a dit qu’il voulait faire l’Euro à la tête de l’équipe avant de redevenir mon adjoint l’été prochain. Être aussi ambitieux, vu la situation, est déloyal selon moi. Et j’ai donc décidé de me passer de lui. (...) L'ambition excessive n'est pas une vertu, mais un grand défaut."

Et l'ancien entraîneur du FC Barcelone d'ajouter : "Le seul responsable de la non-présence de Moreno dans mon staff, c'est moi. Pas Rubiales, ni Molina, ni la Fédération." Le point de non-retour est atteint.