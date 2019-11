Robert Prosinecki ne verra pas l'Euro 2020 avec la Bosnie. Même si elle est barragiste, l'équipe de Bosnie n'a plus de sélectionneur. L'ancien joueur international croate a décidé de quitter ses fonctions "d'un commun accord" indique ce mercredi la fédération bosnienne de football. Cette décision a été prise avec pour "objectif le succès dans les barrages", selon la même source.

Le Croate, 50 ans, dirigeait la sélection de la Bosnie depuis janvier 2018 après avoir été à la tête de l'Azerbaïdjan, du club turc de Kayserispor et de l'Etoile Rouge de Belgrade. Il avait succédé à Mecha Bazdarevic qui n'avait pas réussi à qualifier la Bosnie pour la Coupe du Monde en Russie.

Robert ProsineckiAFP

La Bosnie figure parmi l'une des seize nations qui vont batailler en mars, dans les barrages, pour les quatre derniers billets à l'Euro 2020. Prosinecki, qui s'était donné pour mission de qualifier la Bosnie à l'Euro, avait déjà présenté sa démission en septembre après la défaite de son équipe contre l'Arménie (4-2) et alors que les chances d'une qualification directe au championnat d'Europe de football étaient déjà très réduites.

La Bosnie a terminé quatrième de son groupe

Mais la fédération bosnienne lui avait donné une nouvelle chance et il était revenu sur sa décision. Dans le Groupe J des qualifications, la Bosnie a terminé à la 4e place avec 13 points, derrière l'Italie, la Finlande et la Grèce. Son bilan est de 4 victoires, 1 nul et 5 défaites. Depuis l'indépendance en 1992, la Bosnie s'est qualifiée une seule fois pour une phase finale d'une compétition majeure, pour la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Les coéquipiers d'Edin Dzeko et Miralem Pjanic étaient alors dirigés par Safet Susic.