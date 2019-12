Convoqué dans toutes les sélections de jeunes pour l'équipe de France, Damien Le Tallec n'a jamais joué en A. Cependant, le Montpelliérain pourrait défendre les couleurs de la Russie lors du prochain championnat d'Europe. "J'ai entamé il y a quelques mois la procédure pour recevoir le passeport russe. Il devrait être prêt d'ici quelques mois", a-t-il affirmé dans un entretien au journal Izvestia, confirmant une information dévoilée récemment par France bleu Hérault.

Ancien joueur de Saransk (2014-2016) en Russie, Damien Le Tallec a épousé une Russe et possède une maison avec elle à Moscou. Leur fils a la double nationalité franco-russe. "J'aime la Russie, sa culture, la mentalité des gens. Si le sélectionneur (Stanislav Cherchesov) me convoque, une fois que j'aurai reçu mon passeport, je répondrai à l'appel. Pour moi ce serait un grand honneur de représenter la Russie. Je ferai tout pour qu'il puisse me considérer comme un joueur potentiel de l'équipe et ne m'oublie pas", a conclu le milieu de terrain.

