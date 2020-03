Le football européen est à l’arrêt. Alors que les gouvernements continuent de renforcer leurs mesures pour tenter de limiter la propagation du coronavirus, le monde du sport est, évidemment, considérablement impacté. Et les événements majeurs ne seront pas épargnés. Ainsi, il semble de plus en plus compliqué, à l’heure actuelle, d’imaginer l’Euro 2020 se dérouler comme prévu à partir du 12 juin... avec un match d'ouverture à Rome.

L’UEFA tiendra mardi une réunion qui devrait permettre d’y voir plus clair à ce sujet, tout comme pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Et donc, ensuite, de permettre aux différents championnats de s’adapter. Jeudi, L’Equipe indiquait ainsi qu’un report de l’Euro à l’été 2021 serait décidé lors de cette fameuse réunion. Mais le Telegraph a, de son côté, d’autres informations.

L’Euro 2020 comme le Mondial 2022 ?

Le média britannique explique qu’une autre solution sera étudiée mardi : celle de déplacer la compétition en fin d’année. Un plan qui ferait écho à l’organisation du Mondial 2022 au Qatar… en décembre. Et qui "offrirait" donc un coup d’essai aux championnats européens, qui seraient contraints de s’adapter en organisant une trêve en fin d’année. Le tout en respectant l’objectif de base : permettre à tous ces championnats de se finir avant la saison prochaine. Bien que prévue en visioconférence, la réunion devrait être animée.