L'Angleterre retient son souffle. En effet, son attaquant vedette (45 sélections - 32 buts) pourrait manquer le prochain championnat d'Europe avec les Three Lions. C'est ce qu'a sous-entendu son entraîneur à Tottenham, lundi, lorsqu'une nouvelle question lui a été posée sur sa durée d'indisponibilité. "Il pourrait être absent jusqu'à avril, mai ou même jusqu'en début de saison prochaine", a lancé le Special One. Des déclarations qui ont fait la Une du Sun ce mardi et qui font craindre le pire pour Gareth Southgate à cinq mois de l'Euro.