Mancini était venu superviser Balotelli lors du dernier Marseille-Nice, remporté (1-0) par l'OM grâce à un but de l'avant-centre italien. Mais ce cinquième but en sept matches depuis que Balotelli est arrivé à l'OM cet hiver n'a pas suffi à convaincre Mancini, qui attend de la constance de la part de son ancien joueur à Manchester City.

En attaque, le sélectionneur italien a appelé les habituels Immobile, Chiesa et Bernardeschi. Il a aussi rappelé El Shaarawy, en forme avec l'AS Rome, et le jeune Kean (19 ans), récemment auteur d'un doublé contre l'Udinese avec la Juventus.

Pour affronter la Finlande le 23 mars à Udine et le Liechtenstein le 26 mars à Parme, il a aussi choisi de profiter de la réussite actuelle de Quagliarella, 36 ans et meilleur buteur de Serie A avec la Sampdoria Gênes. Auteur de 20 buts cette saison en championnat, Quagliarella n'a plus joué avec l'Italie depuis 2015.

Le jeune milieu de terrain de la Roma Zaniolo (19 ans) est lui aussi convoqué, comme les cadres habituels, Chiellini, Bonucci, Jorginho ou Verratti.

Le groupe italien pour affronter la Finlande et le Liechtenstein :

Gardiens : Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino);

Défenseurs : Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Alessandro Florenzi (AS Rome), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Atalanta Bergame), Cristiano Piccini (Valence/ESP), Alessio Romagnoli (AC Milan), Leonardo Spinazzola (Juventus);

Milieux de terrain : Nicolò Barella (Cagliari), Bryan Cristante (AS Rome), Jorginho (Chelsea), Stefano Sensi (Sassuolo), Marco Verratti (Paris SG/FRA), Nicolò Zaniolo (AS Rome);

Attaquants : Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (AS Rome), Vincenzo Grifo (Fribourg/GER), Ciro Immobile (Lazio Rome), Moise Kean (Juventus), Kevin Lasagna (Udinese), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Matteo Politano (Inter Milan), Fabio Quagliarella (Sampdoria Gênes).