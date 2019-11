L'intégration et l'implication de Gareth Bale sont souvent remises en cause depuis son arrivée au Real Madrid en 2013. L'ancien Madrilène Pedrag Mijatovic, buteur en finale de Ligue des Champions 1998, n'a pas manqué de pointé du doigt l'attitude du Gallois il y a quelques jours. "Il pense d'abord au pays de Galles, après au golf et ensuite au Real Madrid", a déclaré l'ex-attaquant des Merengue dans les colonnes du journal espagnol AS.

L'ancien joueur de Tottenham a mis de l'huile sur le feu mardi soir après la victoire du pays de Galles face à la Hongrie (2-0) synonyme de qualification pour l'Euro 2020. Entouré de ses coéquipiers, grand sourire aux lèvres, Gareth Bale a brandi le drapeau gallois à l'issue de la rencontre avec ces mots qui vont faire polémique en Espagne : "Pays de Galles, Golf, Madrid...Dans cet ordre".

Avant cette rencontre, Gareth Bale avait également déclaré que jouer pour le pays de Galles lui procurait "plus de joie" que lorsqu'il portait le maillot du Real Madrid. "J'y parle ma langue natale et je me sens plus à l'aise. Cependant, cela ne change rien à mon implication. Je me donne toujours à 100% sur le terrain, peu importe l'équipe pour laquelle je joue", avait-il ajouté. Quelques minutes après sa célébration de mardi soir, les fans du Real Madrid en colère ont réclamé son départ sur les réseaux sociaux. "Gareth Bale ne sera jamais une légende du Real Madrid", déclare notamment Ruben Jimenez, editorialiste pour le journal espagnol Marca.