Cette année, plusieurs spécificités rendent le tirage de la phase de groupe de l'Euro 2020 particulièrement visible. Le nombre de pays organisateurs, déjà : ils sont douze, avec deux villes dans chaque poule. Chaque pays organisateur qualifié a ainsi l'assurance de disputer ses trois matchs de poules à domicile. Ils sont sept pour le moment : l'Italie, la Russie, le Danemark, les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Espagne et l'Allemagne.

La Roumanie, l'Ecosse, l'Irlande et la Hongrie pourraient les rejoindre s'ils sortent des barrages. Si c'est le cas, ils seront répartis dans les quatre derniers groupes, ne laissant d'office, au moment du tirage de samedi, que les groupes A et B à la Finlande ou le Pays de Galles. Il y a aussi une question politique, qui empêche par exemple la Russie et l'Ukraine de s'affronter dès le premier tour.

En sachant tout cela, voici la composition partielle des six groupes :

Groupe A : Italie, chapeau 2, chapeau 3, Finlande ou Pays de Galles

Groupe B : Belgique, Russie, Danemark, Finlande ou Pays de Galles

Groupe C : Ukraine, Pays-Bas, chapeau 3, chapeau 4 (ou Roumanie)

Groupe D : Angleterre, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4 (ou Écosse)

Groupe E : Espagne, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4 (ou Irlande)

Groupe F : Allemagne, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4 (ou Hongrie)

La répartition des pots, elle, se fait comme telle :

Chapeau 1 : Angleterre, Espagne, Allemagne, Ukraine, Italie, Belgique

Chapeau 2 : France, Suisse, Croatie, Pologne, Pays-Bas, Russie

Chapeau 3 : Portugal, Turquie, Autriche, Danemark, Suède, République tchèque

Chapeau 4 : Pays de Galles, Finlande et les quatre barragistes qualifiés

Vidéo - Vous ne comprenez rien au tirage de l'Euro 2020 ? On vous explique tout 03:10

Les Bleus vont se frotter à du lourd dès la phase de poule

Il est donc possible, plus qu'à l'accoutumée, de tirer des plans sur la commette concernant les possibles groupes de la mort. Commençons par l'équipe de France. Présents dans le pot 2, les Bleus ne peuvent, d'office, pas figurer dans les groupes B et C : ceux de la Belgique et des Pays-Bas. Ainsi, ils affronteront à coup sûr l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne ou l'Allemagne au premier tour. Pour les accompagner, on pourrait par exemple retrouver le Portugal, présent dans le pot 3 ainsi que la Serbie, qui sera dans le 4 si elle passe les barrages.

Autres équipes à éviter dans ce dernier pot (si elles se qualifient), un Kosovo accrocheur durant sa campagne de qualifications ou encore la la Bosnie-Herzégovine d'Edin Dzeko et Miralem Pjanic. Parmi les favoris, l'Angleterre, demi-finaliste du dernier mondial et (presque) intraitable en qualifications, a de quoi faire peur.

Un possible groupe de la mort pour les Bleus : Angleterre, France, Portugal, Serbie

Un duo France-Portugal qui a de quoi faire peur

La Belgique, de son côté, connaît presque l'intégralité de son groupe B, le seul à ne pas pouvoir prétendre au titre de groupe de la mort, avec, peut-être, celui de l'Ukraine. Tout au pire, les Diables Rouges auront un groupe homogène à gérer, avec d'éventuelles retrouvailles face au Pays de Galles, leur tombeur à l'Euro 2016.

Le groupe possible de la Belgique : Belgique, Russie, Danemark, Pays de Galles

Pour le reste, de nombreuses combinaisons sont évidemment possibles. Et le duo France – Portugal devrait en effrayer plus d'un, pouvant se greffer à l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne ou l'Allemagne.

D'autres possibles groupes de la mort : Italie, France, Portugal, Pays de Galles ou Espagne, France, Portugal, Serbie ou encore Allemagne, France, Portugal, Kosovo

Et sans les Bleus et le Portugal ? L'équipe de France est incontestablement le plus gros poisson du chapeau 2, comme la formation de Fernando Santos un cran en-dessous. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut en oublier la Croatie, vice-championne du monde, la Suisse ou la Pologne de Robert Lewandowski. Dans le chapeau 3, il est toujours bon de rappeler que la Turquie et la Suède ont posé des problèmes à la France et/ou à l'Espagne dans un passé très récent.