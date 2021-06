L'histoire intime entre Manuel Neuer et le trio Antoine Griezmann, Karim Benzema, Kylian Mbappé est fiévreuse. Le trio a connu ses plus grandes peines face au bourreau allemand. Mais le rapport de force a fini par s'inverser. Griezmann a trouvé la clé, Mbappé s'est vengé avec un certain panache et les deux hommes ont nourri leur légende face à lui.

"Mbappé et les penalties : la poudrière qu’on n’attendait pas"

Reste Benzema qui ne pouvait pas rêver meilleure opposition pour enterrer des démons enfouis depuis sept ans désormais. A l'heure de retrouver le meilleur gardien de la décennie, l'arme absolue de la Mannschaft, retour sur une liaison qui n'a jamais fait dans la demi-mesure en construisant des légendes et en figeant des souvenirs.

Neuer et Benzema : Le trauma de Rio

Benzema face à Neuer : 1 but en 5 confrontations

C'est une manchette qui a longtemps hanté Didier Deschamps et ses hommes. En cette après-midi suffocante à Rio de Janeiro, l'équipe de France tombe sur un robot. Un gardien inhumain, au sommet de son art, meilleur joueur de cette Coupe du monde, qu'il domine comme rarement un portier l'avait fait. En quart de finale, ce sont les Bleus qui sont broyés par le géant Neuer. Ses deux jambes de béton ancrées dans le sol, il repousse, sans bouger d'un pouce et avec une facilité déconcertante, le dernier espoir des Bleus, un pétard de Karim Benzema. Ce jour-là, Neuer est un géant dans une cour d'école. Infranchissable, impassible, intouchable.

Manuel Neuer (Allemagne) face à Karim Benzema (France) en 2014 Crédit: Getty Images

L'avant-centre tricolore a du mal à digérer au coup de sifflet final : "Je fais mine de centrer et puis je frappe, il fait une espèce de manchette On les a mis en danger mais ils ont un très, très grand gardien." Benzema retrouve ce mardi le frisson de la grande compétition internationale en sélection sur les terres de celui qui avait mis un terme à sa dernière aventure, il y a sept ans. La boucle est bouclée. Si les Bleus ont largement digéré le traumatisme, Benzema sans doute un peu moins et cette affiche face à l'Allemagne sera une bonne occasion de renouer le fil de sa carrière internationale.

Neuer et Griezmann : La peur a changé de camp

Griezmann face à Neuer : 5 buts en 11 confrontations

Lui aussi a vécu le cauchemar de Rio. Sauf que Griezmann l'a digéré depuis bien longtemps. D'abord en demi-finale de Ligue des champions, en 2016, avec l'Atlético où son but à l'Allianz Arena a offert la grande finale aux Colchoneros d'une frappe décroisée. Et deux mois plus tard, dans un soir de fureur au Vélodrome. Un soir de doublé surtout face à la muraille de Gelsenkirchen.

Antoine Griezmann (France) face à Manuel Neuer (Allemagne) à l'Euro 2016 Crédit: Getty Images

Un penalty d'abord, puis un but plein d'opportunisme sur une grosse boulette du portier allemand : Griezmann a mis le colosse et sa Mannschaft à terre en demi-finale de l'Euro 2016. Deux demies remportées et trois buts pour Grizou, la peur a changé de camp. En 2018, Griezmann s'est offert un nouveau doublé (penalty et tête croisée) contre l'Allemagne de Neuer. Le verrou a définitivement sauté.

Neuer et Mbappé : Le cauchemar et la vengeance

Mbappé face à Neuer : 2 buts en 5 confrontations

Après deux matches de Ligue des Nations sans grand frisson, Kylian Mbappé s'est lui aussi heurté à Neuer. Au pire moment, en finale de Ligue des champions l'été dernier. Sans doute a-t-il encore en travers de la gorge cette frappe trop écrasée que Neuer n'a eu qu'à cueillir. La plus grosse occasion parisienne de la soirée. Le PSG est passé à côté de son rêve, fracassé par l'aura et le poids d'un Neuer fringant comme lors de ses vertes années. Critiqué pour ses absences dans les matches importants du PSG, Mbappé n'a pas tardé à goûter sa revanche dès le printemps suivant.

Manuel Neuer face à Kylian Mbappé Crédit: Getty Images

Sous la neige d'avril, en quart de finale de la C1, le môme de Bondy a, comme Griezmann, profité d'une grosse erreur de Neuer pour vaincre le sort avant de le planter sur place d'une frappe décroisée. Face à Neuer, Mbappé a connu le pire et le meilleur de sa carrière en club. Comme un condensé express des émotions qu'il a traversées depuis un an. "Neuer est l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du football, confiait en ce mois de juin Mbappé à Kicker. Je l'ai joué quelques fois donc je le connais très bien. Je le regarde au préalable et j’analyse tout pour voir ce qu'il aime particulièrement et ce qu'il n'aime pas. Cela m'aidera à marquer contre lui." Griezmann et Mbappé ont déjà trouvé la clé. A eux de montrer le chemin au troisième larron de l'attaque des Bleus.

