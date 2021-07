"J'ai joué 106 fois pour l'Allemagne. Il n'y aura pas de nouvelle fois." Dans un long message sur ses réseaux sociaux, Toni Kroos annonce son retrait de la sélection allemande. Trois jours après l'élimination en huitièmes de finale de l'Euro, la Mannschaft perd l'un de ses piliers depuis des années maintenant. Mais le milieu, titulaire à tous les matches durant cet Euro, veut tourner la page pour ménager son corps et s'occuper de sa famille.

A 31 ans, le champion du monde 2014 explique qu'il avait fait ce choix depuis quelques mois déjà. Et ce n'est pas cet échec en huitièmes de finale qui change la donne, même s'il part avec un goût amer dans la bouche après ne pas avoir pu ajouter "ce seul gros titre, le Championnat d'Europe" qui manque à son palmarès. "Il était clair pour moi depuis longtemps que je ne serais pas disponible pour la Coupe du monde 2022, avoue-t-il. Principalement parce que je veux me concentrer sur mes objectifs avec le Real Madrid. Je vais désormais m'autoriser des pauses qui n'ont pas existé en tant que joueur national depuis onze ans. Et en plus, j'aimerais aussi être là pour ma femme et mes trois enfants".

Après 11 ans de bons et loyaux services, Toni Kroos, qui a fêté sa première cap en mars 2010 quelques mois avant le Mondial, prend une retraite bien méritée. Troisième de la Coupe du monde 2010, demi-finaliste de l'Euro en 2012 et 2016, il a connu le sommet de sa carrière internationale au Brésil en 2014 avec ce sacre planétaire. Seul l'Euro manquera donc à son formidable palmarès, lui qui a accumulé les trophées avec le Bayern Munich puis le Real Madrid. "Ce fut un grand honneur pour moi de porter ce maillot pendant une si longue période. Je l'ai fait avec fierté et passion", a-t-il également insisté.

Ce n'est pas forcément une surprise. Toni Kroos avait déjà envisagé de dire adieu à sa sélection après la claque de la Coupe du monde 2018. Mais Joachim Löw avait su le convaincre de rester. Cette fois, personne ne devrait le faire changer d'avis. Une page se tourne bien. Il ne sera pas du nouveau chapitre de la Mannschaft qui s'ouvre avec l'arrivée au poste de sélectionneur de l'ancien adjoint de Löw, Hansi Flick.

