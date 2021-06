Aujourd'hui, Gareth Southgate est le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre. Longtemps, il fut "le type qui a raté un tir au but." Pour certains, il l'est encore. C'était il y a 25 ans, presque jour pour jour. Le 26 juin 1996. Un Euro, déjà. L'Allemagne, déjà. Wembley, déjà.

A l'époque, une demi-finale, et non un huitième comme celui qui attend les Three Lions mardi après-midi contre la NationalMannschaft. Mais la même attente. Le même espoir. Et un crève-cœur, un des plus douloureux dans la longue liste qui hante la sélection de sa Majesté depuis son premier et unique grand titre, lors de la Coupe du monde 1966.

Trente ans plus tard, le football revenait à la maison. "It's coming home", selon l'hymne non officiel de cet Euro 1996. Une chanson des Lightning Seeds, un groupe de Liverpool. Toute l'autodérision anglaise tenait dans ses paroles, évoquant trente années d'espoirs déçus, d'échecs et de désillusions.

Ce 26 juin, tout Wembley chante en boucle "It's coming home" avant la demi-finale face aux Allemands. Comme pour exorciser. La soirée s'achèvera dans les larmes. Une élimination "so english", aux tirs au but. Car voilà le leitmotiv de la sélection anglaise depuis des décennies : échouer ne lui suffit pas, elle doit aussi souffrir. Y croire, très fort, pour pleurer d'autant plus.

En termes de penalties, ma carrière se résumait à un seul essai… raté

Ce soir-là, un homme va planter le dernier clou sur le cercueil. Il s'appelle Gareth Southgate. A 25 ans, le défenseur d'Arsenal est un des joueurs les moins expérimentés du groupe de Terry Venables. Il n'a honoré sa première cape qu'en décembre 1995. Mais dans cet Euro, titulaire indiscutable, il ne manque pas la moindre minute. Dans la nuit de Wembley, les cinq premiers tireurs anglais et allemand ont réussi leurs tentatives. Les deux gardiens, David Seaman et Andreas Köpke, sont réduits au rang de spectateurs. Mais au-delà du cinquième tireur, vient l'heure de la mort subite. Et celle des volontaires. Gareth Southgate est de ceux-là.

Juste avant le début de la séance fatidique, Venables lui a demandé s'il se sentait d'aller au front. Et s'il avait déjà tiré un pénalty dans sa vie. "Je lui ai répondu que oui, et il n'a pas demandé de détail, ce qui m'allait très bien, racontera plus tard Southgate. En termes de penalties, ma carrière se résumait à un seul essai, trois ans plus tôt, avec Crystal Palace. Je l'avais raté."

Un quart de siècle plus tard, à l'ère de la data à tout va, il est inimaginable qu'une équipe puisse arriver dans une séance de tirs au but dans une compétition de cette envergure sans connaitre sur le bout des doigts le passé et les capacités de chacun de ses joueurs dans ce domaine, comme dans n'importe quel autre. Mais à l'époque, l'analyse n'était pas aussi poussée. "On prévoyait cinq tireurs, et c'était tout", explique Southgate.

The crosses of St George are flying all around me. Gareth Southgate, the whole of England is with you

C'est donc bien lui qui va se diriger vers la surface comme on va à l'abattoir. "Quand il s'est approché, écrira le lendemain le quotidien The Guardian, tout Wembley a pensé la même chose : 'C'est Southgate, le gars qui n'a aucune expérience. Pourquoi lui ?' Et soudain, le but a semblé très loin, très petit, et Andreas Köpke très grand." Comme pour lui donner du courage, Jonathan Pearce, le commentateur de la BBC, va alors lâcher une phrase devenue légendaire outre-Manche : "The crosses of St George are flying all around me. Gareth Southgate, the whole of England is with you."

Les croix de Saint-Georges, celles qui peuplent le drapeau anglais, virevoltent effectivement dans tout Wembley. Et Jonathan Pearce a raison, toute l'Angleterre était derrière Gareth Southgate. Mais ça n'a pas suffi. Son tir, trop mou, trop "gentil", est repoussé par Köpke, qui a plongé du bon côté, sur sa droite. Quelques secondes plus tard, Andy Möller marque et enterre pour de bon les rêves anglais.

Le tir au but manqué par Gareth Southgate face à Andreas Köpke. Crédit: Getty Images

Alors, pourquoi Southgate a-t-il été le sixième tireur anglais, en dépit de son manque de vécu dans l'exercice, et de son inexpérience tout court ? Les versions divergent. Tony Adams, le capitaine des Three Lions durant cet Euro 1996, a confié dans un podcast sur ITV l'an dernier qu'il souhaitait tirer, mais qu'il s'était effacé devant la détermination de son jeune coéquipier. "Quand quelqu'un est comme lui et a le courage de se porter volontaire, il faut le laisser faire. Il a écrit sa propre histoire en faisant ça, dit Adams. En tant que capitaine, je voulais y aller, mais Gareth avait l'air si confiant."

Le volontaire

Southgate a toujours confirmé qu'il était spontanément candidat. "J'étais volontaire, vraiment, assurait encore lors du Mondial 2018 le désormais sélectionneur de l'Angleterre. C'était le type de personnalité que j'avais, je pensais qu'il fallait se porter volontaire. Pourtant, c'est probablement plus courageux de ne pas le faire, quand on n'est pas confiant."

D'après Stuart Pearce, c'est d'ailleurs exactement ce qu'avait fait... Tony Adams : "Tony a su dire 'Ce n'est pas mon truc, ce n'est pas pour moi' et ça demande aussi une certaine force morale." Southgate n'a donc pas eu à arracher le ballon des mains de son capitaine. Il a été le sixième tireur à la fois parce qu'il était prêt à l'être, et parce que pas grand-monde ne se bousculait pour y aller à sa place.

C'est donc lui qui a porté ce fardeau. Celui de la culpabilité. Celle que l'on s'inflige soi-même et celle que vous crache les autres. "Je sentais que j'avais laissé tomber ceux qui avaient travaillé si dur à mes côtés, a-t-il raconté en novembre 2020 dans un podcast. Quand je marchais dans la rue, des gars sortaient la tête par la fenêtre de leur voiture pour hurler des insultes et c'est dur à encaisser". Dans les mois et les années suivantes, il y aura les chants moqueurs dans les stades. Lui fera mine de ne pas être touché, mais évoquera un "supplice" silencieux et intérieur.

Beaucoup d'échecs, mais un fardeau spécial pour Southgate

Gareth Southgate n'est qu'un héros malheureux parmi beaucoup d'autres. L'Angleterre a été éliminée aux tirs au but lors des Coupes du monde 1990, 1998 et 2006, et du Championnat d'Europe en 1006, 2004 et 2012. Des tirs au but manqués par les joueurs de sa Majesté, il y en a donc eu à la pelle. Mais le ressentiment populaire s'est presque exclusivement concentré sur sa personne. Pourquoi ?

Peut-être parce qu'il a été le seul à se rater ce soir-là, quand d'autres ont partagé les "torts", à l'image de Stuart Pearce et Chris Waddle en 1990 ou de David Batty et Paul Ince huit ans plus tard ou encore d'Ashley Young et Ashley Cole en 2012. C'est la seule fois où l'Angleterre a été éliminée avec un seul échec. Puis, surtout, c'était un Euro à la maison. Une défaite à Wembley, vécue plus douloureusement que n'importe où ailleurs.

Gareth Southgate après la demi-finale de l'Euro 1996. Crédit: Getty Images

Même quand il a cru s'en débarrasser, Gareth Southgate a vu le boomerang revenir. Parfois de manière pernicieuse. Comme dans cette scène qu'il a racontée dans son autobiographie, en 2003 : "Je me dis que le temps a passé et que les gens ne s'intéressent plus à ce tir au but. Et puis, dans le hall d'un hôtel, une fille demande à son copain : 'Ce n'est pas le type qui a raté le penalty, là ?'. Il lui demande de se taire. Mais c'est trop tard".

Vingt-cinq ans après, il y a prescription. L'ancien défenseur a partiellement effacé cette blessure lors du Mondial 2018, lorsque l'Angleterre a éliminé la Colombie en quarts de finale aux... tirs au but. Une première depuis l'Euro 96 et le quart de finale contre l'Espagne.

Je n'ai pas besoin de démythifier, cette histoire ne signifie rien pour eux

Mais depuis que les Three Lions savent que l'Allemagne revient à Wembley pour ce huitième de finale explosif, le symbole est redevenu trop fort pour que le sujet ne soit pas remis sur le tapis. Le sélectionneur, lui, n'a qu'une obsession : préserver ses joueurs du poids de l'histoire. "Je n'ai pas besoin de démythifier, assure-t-il. Cette histoire ne signifie rien pour eux. Nous avons des joueurs qui sont nés après 2000. Bien sûr, ils ont vu les images, ils ont une compréhension de ce que ça représente, mais ce n'est pas quelque chose dont on parle entre nous."

Gareth Southgate a raison. Cette soirée du 26 juin 1996, c'est son histoire, pas celle de ses joueurs. Mais c'est aussi l'histoire de cette sélection qui n'en peut plus d'attendre et de recycler ses chagrins et ses désillusions. Est-ce que, pour ce groupe, le passé et le passif de leurs aînés et en particulier de leur sélectionneur, peut constituer un frein ?

Pour l'heure, ses hommes y voient surtout une motivation supplémentaire, à l'image de Declan Rice : "J'espère qu'on pourra gagner pour lui permettre d'avoir sa revanche personnelle. Oui, il a raté un penalty. Mais qui n'a pas raté un penalty ? Moi, j'en ai manqué un deux jours avant la fin de la saison." Mais il y a ceux dont personne ne se souvient. Et ceux que personne n'oublie. Par exemple à Wembley. Contre l'Allemagne.

Gareth Southgate, le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre. Crédit: Getty Images

