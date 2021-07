Jordan Pickford ? Faute de mieux ! Voilà une vieille rengaine bien connue dans le Royaume. Le constat était même sans appel avant le coup d'envoi de cet Euro. Bien installé dans le but anglais depuis la Coupe du monde 2018 – compétition où il s'est révélé -, le portier d'Everton ne faisait pourtant toujours pas l'unanimité. A toutes ses sorties, ses prestations étaient scrutées. Avec l'ombre d'un doute tant il donnait souvent l'impression de pouvoir faire une erreur coupable à tout moment avec son style pas forcément conventionnel. L'Angleterre semblait ainsi toujours encore en quête d'un gardien d'une autre dimension. En vain. Aujourd'hui, personne ne le regrette vraiment de l'autre côté de la Manche.

Depuis le début de ce championnat d'Europe, Jordan Pickford étonne. C'est simple, il marque l'histoire. Car le gardien anglais a oublié ce que signifiait d'aller chercher le ballon dans ses filets. Cinq matches, aucun but encaissé ! C'est une première pour la sélection anglaise. Pickford s'offre même le luxe d'effacer des tablettes la légende Gordon Banks, qui avait réussi quatre "clean sheets" pendant la Coupe du monde 66. Alors bien sûr, le gardien des "Three Lions" n'est pas parvenu à établir cette marque tout seul.

Avec l'Angleterre, ce type semble grandir

John Stones et Harry Maguire y sont aussi pour beaucoup. Tout comme les latéraux anglais et le duo Kalvin Phillips et Declan Rice qui sécurise tout le bloc britannique par son activité et son abattage au milieu du 4-2-3-1. Cependant, Jordan Pickford, qui a déjà réussi une prouesse en sélection en mettant fin à 23 ans de malédiction anglaise lors des séances de tirs au but au Mondial 2018 (contre la Colombie), n'y est pas étranger. S'il est peu mis à contribution grâce aux efforts fournis devant lui par ses coéquipiers comme en témoignent ses neuf "petits" arrêts dans la compétition, il répond présent quand il est sollicité. Et ne fait pas d'erreur, ce qui n'est pas anodin pour un gardien anglais après des années d'errances !

Sa parade devant Kai Havertz face à l'Allemagne en huitièmes de finale a même marqué les esprits tout comme son duel avec Thomas Müller. "Le meilleur moment de Pickford à l'Euro jusqu'à présent a peut-être été son face-à-face avec Thomas Müller. Il a tenu bon et il a montré beaucoup de sang-froid", a salué David James, l'un de ses prédécesseurs dans le but anglais, sur le site de l'UEFA. "Il a eu ses moments de tête brûlée, mais il ne fait aucun doute qu'il en a tiré des leçons".

Alors qu'il a fait appel à un psychologue depuis quelques mois pour gagner en sérénité, Jordan Pickford semble en récolter les fruits. "Dans le football, comme dans n'importe quel sport, ces petits un ou deux pourcent de gains - juste pour accroître vos capacités sur le terrain et ce que vous pouvez y réussir - sont primordiaux", a-t-il expliqué au Telegraph.

Et même si sa saison avec Everton n'a pas été de tout repos et que des doutes sur sa capacité à être le dernier rempart de son pays pour cet Euro "à domicile" ont encore vu le jour cette année, il répond présent avec les Three Lions. Et parvient même à rassurer… "Ce que j'aime chez lui, c'est son calme. Il a parfois été critiqué sous le maillot d'Everton, mais avec celui de l'Angleterre, ce type semble grandir. Il est plus confiant, il contrôle toutes les situations", a applaudi Rio Ferdinand à la BBC après le match contre l'Allemagne.

Dans les pas de Gordon Banks ?

Gareth Southgate, qu'il l'a eu sous ses ordres chez les Espoirs, peut aujourd'hui se féliciter de lui avoir toujours maintenu sa confiance. Certes, il n'avait pas 100 000 choix alors que les gardiens "made in England" sont rares chez les cadors en Premier League. Au sein des neuf premiers de la dernière saison, seul Dean Henderson, qui s'est blessé au début de l'Euro, a ainsi gagné sa place lors des derniers mois. Sinon, il n'y a que des portiers étrangers. Et ensuite, se trouve Pickford, le titulaire d'Everton, 10e de Premier League. Mais à un poste où l'Angleterre a eu du mal à trouver des valeurs sûres depuis des années et a même fait l'objet de nombreuses railleries pour les boulettes de ses représentants incapables de continuer la lignée des Gordon Banks, Peter Shilton ou encore David Seaman, le sélectionneur anglais a su trouver le gardien apte à faire fi de ce contexte.

Malgré la pression et son statut de "non incontournable'', Jordan Pickford s'impose comme un maillon fort de la chaîne anglaise. Un élément indispensable pour rêver en grand, comme les Three Lions l'ont longtemps constaté à leurs dépens. Demi-finaliste du Mondial 2018, le portier des Toffees veut maintenant continuer d'écrire l'histoire de son pays, qui n'a jamais été sacré en Championnat d'Europe. Histoire de marcher dans les pas de Gordon Banks, le seul gardien anglais titré en sélection. En toute sérénité.

