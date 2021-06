C'était le match d'après. Avec tout ce que cela engendre. Mais ils ont été à la hauteur. Et plus que ça encore. Cinq jours après le terrible malaise de Christian Eriksen avec ses scènes traumatisantes, ses coéquipiers ont rechaussé leurs crampons pour affronter la Belgique. Et les Danois ont répondu présent de manière déconcertante, à l'instar du Stade Parken qui a porté son équipe et rendu un vibrant hommage au numéro 10 scandinave . A quelques mètres de là dans sa chambre d'hôpital où il est encore en observation, Christian Eriksen a même dû avoir quelques frissons.

L'émotion était en effet palpable. Les 25.000 spectateurs qui assistaient à la rencontre n'ont fait qu'un avec leurs joueurs pendant plus de 90 minutes. Le Stade Parken de Copenhague a ainsi vibré lors d'un hymne aussi magnifique qu'émouvant d’abord, puis à la 10e quand les joueurs se sont arrêtés pour une minute d'applaudissements en l'honneur d'Eriksen. "On ne fait pas mieux que ça. Ils disent qu'ils étaient 25.000. Ca sonnait comme 75.000 !", a salué Kasper Schmeichel, le gardien du Danemark au micro de la télévision danoise TV3. Mais la prestation des partenaires de Simon Kjaer n'a en plus pas été en reste.

Euro 2020 La Belgique balbutiait puis il est arrivé : De Bruyne, le facteur X qui a tout changé IL Y A UNE HEURE

Je ne peux décrire la fierté que je ressens

La seule chose dont je suis déçu, c'est le résultat. Je n'attendais pas grand-chose de ce match, mais je ne peux décrire la fierté que je ressens avec cette équipe", a d'ailleurs avoué après la rencontre Kasper Hjulmand. Difficile de ne pas être d'accord avec l'entraîneur danois. S'ils ont perdu au final face à une Belgique métamorphosée par l'entrée de Kevin de Bruyne à la pause , les coéquipiers de Christian Eriksen ont livré une copie grandiose étant donné le contexte. C'est simple, ils pouvaient difficilement faire mieux pour faire honneur à leur meneur. "", a d'ailleurs avoué après la rencontre Kasper Hjulmand. Difficile de ne pas être d'accord avec l'entraîneur danois.

Portés pour un public déchaîné et surfant sur cette atmosphère fantastique, ses joueurs ont affiché leur meilleur visage pendant de longues minutes. Contrariant des Belges, étouffés par des Danois survoltés et séduisants. "On était très émus quand on a entendu l'hymne, mais dès le début du match, on a appuyé sur le bouton "marche" et on a utilisé toute cette énergie donnée par le stade", explique Kasper Hjulmand, qui n'en revient toujours pas du jeu proposé par son équipe : "Montrer cette qualité... Quatre jours après avoir presque perdu un de leurs coéquipiers, ils se sont relevés et ils ont joué un tel match, c'est extraordinaire... Ils ont dominé la meilleure équipe du monde."

Malgré la défaite, cette soirée restera encore dans les mémoires. Encore une fois irréprochables, les Danois ont une nouvelle fois gagné le respect de la planète football. "Le Danemark, c'est une équipe avec du caractère. J'espère pour eux qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Ils méritent mieux", a d'ailleurs confié Romelu Lukaku à la fin de la rencontre. Avec deux défaites au compteur, les Danois n'ont cependant plus le choix : ils doivent battre les Russes dans leur chaudron du Parken pour arracher leur billet pour les 8es de finale. Mais après une telle soirée, il y a des motifs d'espoir. "C'est incroyable d'avoir zéro point après la qualité montrée lors de nos deux premiers matches. Mais on a encore un match, à nous de changer les choses et j'ai un bon pressentiment", prévient Kasper Hjulmand.

Euro 2020 Le Danemark a été grand mais la Belgique a eu le dernier mot IL Y A 3 HEURES