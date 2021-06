Tout sourire, détendu comme toujours, Antoine Griezmann s'est présenté à la presse au lendemain d'un nul pourtant laborieux en Hongrie (1-1). Durant 25 minutes, il s'est appliqué à jouer le rôle qu'il préfère : celui de l'homme au service du collectif. Les records de Cristiano Ronaldo et Platini ? Peu importe. Son positionnement ? Si Didier Deschamps en a décidé ainsi, le Barcelonais est au service du collectif. Et sur l'épineuse question du tireur de penalty, dont il est, selon ses propos dans l'Equipe, l'option numéro 1, Griezmann a joué le même couplet et avec la même décontraction.

"On fait une fixette sur ça mais je n'ai aucune crainte, aucune inquiétude, a-t-il assuré. Je suis "open". Si quelqu'un le sent et le met au fond, tant mieux." Avec lui, pas question d'ego ou de statistiques. Griezmann est un excellent camarade, celui qui apporte l'huile dans les rouages et peu importe s'il doit le faire à l'ombre. Au Ferenc-Puskas, samedi, il a ainsi laissé un coup franc, idéalement placé pour un gaucher, à 25 mètres. Kylian Mbappé, le droitier, s'est précipité sur le ballon. Mais Griezmann n'a pas voulu polémiquer.

Kylian tire vraiment bien les coups francs

"Kylian a pris le ballon et a voulu le tirer. Il les tire vraiment très bien, je les ai vus à l'entraînement, l'a même félicité le numéro 7 de l'équipe de France. Il sait les tirer. Pour moi, il n'y avait aucun souci. Comme je dis toujours : 'Dès que tu la sens, tu tires'. C'est dommage qu'elle ne soit pas rentrée." Pour Griezmann, l'équipe de France est au-dessus de tout et notamment de ses propres envies.

