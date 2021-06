Il est rare de sentir Hugo Lloris désarçonné. Voire sonné tout court. Surtout en équipe de France. Alors, quand on le voit le regard hagard face au Portugal après sa sortie mal maîtrisée, on sait que l'équipe de France est dans de sales draps. Mercredi dernier, l'ange gardien des Bleus a vécu une soirée compliquée. Il a échappé à l'exclusion qui aurait mis entre parenthèses la suite de son tournoi. Finalement, Lloris ne s'en sort pas si mal et va pouvoir entretenir son art du rebond dès les 8es de finale face à la Suisse.

A cet Euro, Lloris n'est pas encore le sauveur de 2018. Solide sans être décisif face à l'Allemagne et la Hongrie, coupable face aux Portugais, il vit un début de tournoi délicat mais sa capacité à rebondir laisse croire que, du haut de ses 128 sélections, Lloris ne doute pas : "Quel que soit la performance ou le résultat, je passe vite d'un match à un autre, nous expliquait-il à Clairefontaine début juin. Un relâchement peut arriver parce que c'est humain. Le plus important, c'est de rebondir après chaque erreur. Je suis un éternel insatisfait. Je me nourris des défaites pour m'améliorer, repousser mes limites et continuer au plus haut niveau."

La sortie complètement ratée d'Hugo Lloris face à Danilo Pereira Crédit: Getty Images

Serbie, Biélorussie, Croatie et l'art du rebond

Jusqu'ici, il a connu peu de déchets en sélection nationale et a souvent su se relever de ses erreurs.

En Serbie, pour sa cinquième sélection, il maîtrise mal sa sortie, est expulsé dès la 9e minute et provoque un penalty. Deux mois plus tard, il sauve la patrie lors du barrage des Bleus à la Coupe du monde 2010 face à l'Eire. Notamment à Saint-Denis. Meilleur Bleu de la double confrontation, décisif sur un sauvetage devant Robbie Keane, il envoie la France au Mondial sud-africain.

Un an plus tard, pour sa 50e sélection en Biélorussie, il commet deux grosses fautes de main lors de la victoire des Bleus (2-4). Malade ce soir-là, il ne tardera pas à se relever avec cinq clean-sheets lors des six matches suivants.

Hernandez mal en point, Dubois pas au niveau, miroir suisse : les raisons de la tentation du 3-5-2

En finale de la Coupe du monde à Moscou, un crochet trop gourmand coûte un but. Au pire moment. "C'est lié à un moment de déconcentration, nous confiait-il lors de la préparation de l'Euro. Au très haut niveau, on ne peut pas se le permettre. Derrière, on passe très vite à autre chose. Je l'ai plutôt bien fait. Je suis allé chercher des ballons." Et Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens des Bleus de reprendre : "Il restait beaucoup de temps derrière puisque c'est arrivé à la 69e minute. Il a réagi très rapidement, notamment dans le domaine aérien. Il est resté connecté à ses partenaires et au jeu. Quand on parle de gestion de l'émotionnel, c'est un exemple parfait."

Hugo Lloris (France) défait après le but de Mario Mandzukic (Croatie) Crédit: Getty Images

Joueur le plus fiable de l'ère Didier Deschamps, avec Antoine Griezmann, Lloris fait partie de ses cadres qui, comme l'attaquant du FC Barcelone, n'ont pas encore donné leur pleine mesure. La marge de progression est immense au vu de ses états de service. Et s'il repart comme à chacun de ses creux en Bleu, la France n'a aucun souci à se faire.

