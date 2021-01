Malgré la pandémie, l'UEFA maintient le statu quo pour l'Euro et la Ligue des champions

Le tournoi européen, initialement prévu en 2020, a été repoussé à l'été 2021 (11 juin-11 juillet). L'ancienne gloire du foot allemand détaille ses arguments dans ce texte, et réclame que l'Euro ne soit plus joué dans 12 pays comme prévu, mais dans un seul, " de préférence une nation où la situation du coronavirus est sous contrôle ".

"Imaginez-vous : un match de l'Euro Allemagne-France devant des gradins vides, et sans des joueurs de classe mondiale comme Toni Kroos ou Kylian Mbappé. Ce n'est pas possible. Et personne ne regarderait cela à la TV", argumente encore Vogts. Jeudi, un porte-parole de l'UEFA européenne a encore déclaré à l'AFP : "En ce qui concerne l'Euro, rien n'a changé".