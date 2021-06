L'équipe de France baigne dans le calme absolu. Si on en croit Lucas Hernandez, présent en conférence de presse ce jeudi à deux jours du match face à la Hongrie, les Bleus sont totalement hermétiques à la vague d'enthousiasme née de leur victoire en Allemagne (0-1). "Au sein de l'équipe, on sait qu'on a un très bon groupe. Ça parle plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, a confié le champion du monde. On sait ce qu'on veut. Beaucoup de trucs se disent à l'extérieur, mais nous, on reste calme et serein. On sait ce qu'on a à faire."

Pas question de se laisser griser. Il faut dire que cette équipe a suffisamment d'expérience et un sélectionneur qui veille au grain pour ne pas tomber dans le panneau. Ultra-favoris de la compétition, les Bleus ont évité le piège de l'excès de confiance à Munich en dominant une Mannschaft pourtant entreprenante. Jusqu'ici, les têtes n'ont pas tourné. La décontraction des hommes de Didier Deschamps mercredi au centre d'entraînement du Bayern Munich rappelait des souvenirs de Russie.

Euro 2020 La France, l'équipe que l'Europe va aimer détester ? IL Y A 13 HEURES

La France, l'équipe que l'Europe va aimer détester ?

Pas l'impression qu'on fasse peur

"Je n'ai pas l'impression qu'on fasse peur, a continué un Hernandez qui n'a pas dû ouvrir beaucoup de journaux ces derniers jours. On est une très grosse équipe, on est capable d'arriver très loin." Car la mission n'a pas changé pour les champions du monde : aller au bout. Prochain passage obligé : Budapest et la Hongrie avec son stade à la jauge presque pleine (55 000 spectateurs tout de même).

Fallait-il sortir Pavard ?

"Ce sera une autre guerre, savoure Hernandez. J'adore ça, je joue au foot pour ça. Ce sera un super match avec une ambiance incroyable. On doit prêt dès le début pour ne pas être se laisser surprendre." A priori, les Bleus ont quelques garde-fous dans le groupe pour éviter une telle mésaventure…

Euro 2020 Fallait-il sortir Pavard ? IL Y A 13 HEURES