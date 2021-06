Il n’y avait pas que le cas Giroud. C’est justement le problème. Ce dimanche, c’est un Kylian Mbappé offensif et presque irrité sur certaines réponses qui s’est présenté à Clairefontaine à deux jours du duel face à l’Angleterre. Si sa relation avec l’attaquant de Chelsea a représenté le cœur de son intervention médiatique, Mbappé a remis une pièce dans la machine penalty.

J'ai entendu Griezmann en parler, mais le coach n'a rien dit, a-t-il d’abord avancé, en réponse J'ai peut-être loupé... (sourire). Mais il n'y a pas de hiérarchie pour l'instant, on va voir…". Depuis celui raté de Karim Benzema face au Pays de Galles, rien ne semble très clair chez les Bleus. Qui est le tireur attitré ? A cette question, le Parisien a sorti son sourire en coin pour faire passer un message simple : il est candidat déclaré. ", a-t-il d’abord avancé, en réponse aux propos du Barcelonais, si efficace dans l’exercice en 2018 ".

"J’ai de la confiance pour continuer à tirer les penalties, avait déclaré Griezmann le 6 juin, en revenant sur l’épisode du Pays de Galles. C’est moi qui peux décider ou non de le laisser à un autre, j’aime donner du plaisir et partager. Mais je reste quand même le tireur numéro 1". Une prise de position qui était censée régler la question malgré le flou maintenu par Didier Deschamps après le premier match de préparation : "Il y a plusieurs joueurs qui sont capables de tirer les penalties, avait-il avancé. Même si on reste sur une série pas bonne. Antoine les tire très bien, il n'a pas tiré de toute la saison. Kylian a pu en tirer, même si le dernier, il l'a raté. Karim en tire aussi. Je n'avais rien décidé. Ce sera le ressenti des joueurs". Visiblement, Mbappé le sent bien. Comme Griezmann… A DD de trancher désormais.

Euro 2020 Pas d'entraînement collectif pour Benzema ni pour Griezmann, touché à un mollet 10/06/2021 À 16:57

Pogba : "Je ne suis pas numéro 1 mais je suis prêt à tirer les penalties"

Euro 2020 "C'est un message qu'on peut passer aux Bleus : Soyez confiants, mais ne le soyez pas trop" 10/06/2021 À 13:39