Quand a-t-il rencontré Benzema ? Et à la demande de qui ?

"Je n’ai pas dit qu’on s’était vu il n’y a pas longtemps. C’était il y a un bon moment. De qui est venu la demande ? Est-ce vraiment important ? L’important, c’est qu’on s’est vu. Que ça soit pour lui ou pour moi, ça n’a aucune importance."

Euro 2020 Deschamps justifie le retour de Benzema : "J'ai passé outre mon cas personnel" IL Y A 3 HEURES

Quel a été l’élément déclencheur de cette rencontre ?

"Le besoin était réciproque. Pour lui, pour moi. Ca aurait pu se faire avant, oui, mais on ne peut rien y changer. On ne m’a pas donné un coup sur la tête un matin. Ce qui a été décisif c’est cette étape (la rencontre). Sans cette étape-là, rien n'aurait été possible."

Deschamps : "C’est offenser Karim Benzema de penser qu’il pouvait ne pas être dans les 23"

Quand a-t-il pris une décision définitive sur Benzema ?

"Si je vais au bout de la question, la décision a été prise aujourd’hui. Mais évidemment que dans ma tête elle a été prise il y a un bon petit moment. Avec mon staff, il y a beaucoup de discussions car ils ont aussi un ressenti, un avis, ils ne sont pas là pour aller toujours dans mon sens. […] On pèse toujours le pour, le contre. Il y a eu des étapes. Je n’ai pas cherché à cacher quoique ce soit. J’ai des pré-listes à faire, comme tout le monde, et dans la pré-liste, il y avait les noms sélectionnés aujourd’hui. En toute discrétion, oui, je ne vous le cache pas mais ça ne regardait que nous deux, Karim et moi."

Noël Le Graët a-t-il joué un rôle ?

"Je l’ai tenu au courant de l’évolution de ma réflexion. Ce que je peux vous dire, vous lui poserez les questions directement, c’est que mon président est très content ce soir"

Deschamps : "Giroud et Benzema ont été pendant plus de trois ans ensemble en équipe de France"

Pourquoi Deschamps a-t-il retenu neuf attaquants ?

"Il y a beaucoup de joueurs offensifs. Déjà parce que je les aime bien. Et parce que je sais que c’est là qu’on pourra faire la différence. Je ne vais pas les accumuler et en mettre plus qu’il n’en faut, il y aura des équilibres à trouver, avec des profils différents. les choix aussi, il y a différentes associations, différents profils. C’est une liste de 26 avec la polyvalence de certains qui peuvent couvrir plusieurs postes. Je vous donne plusieurs éléments qui peuvent amener à faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre."

Ne craint-il pas que Tolisso soit trop court physiquement ?

"Le risque zéro n’existe pas. Mais vous vous imaginez bien que j’ai fait en sorte, avec mon staff technique et le staff médical, d’avoir toutes les infos nécessaires. Aujourd’hui, il est guéri, il n’a pas été blessé pendant six mois non plus comme ça avait été le cas de Benjamin Mendy ou Djibril Sidibé avant la Coupe du monde 2018."

Les 26 Bleus en quête d'un sacre continental

Pourquoi Koundé était absent en mars s’il était déjà dans son radar ?

"Parce que j'ai modifié les priorités, Sylvain (Ripoll) le sait, je lui avait dit que les A devenaient prioritaires. Tout simplement. On le suit depuis un bon moment. Il fait une très belle saison avec Séville. Au-delà de sa qualité, même s'il n'a pas de sélection avec nous, le fait d'avoir cette polyvalence est intéressant aussi parce qu’on ne sait jamais ce qui peut se passer. Avec mon staff, on va jusqu'au plan D ou E. On a certainement une vision qui n'est pas forcément celle de chacun d'entre vous"

Comment Thuram a eu son ticket ?

"De par ce qu'il a fait avec nous quand il est venu. Lui aussi a eu un moment un peu désagréable (expulsé en championnat pour avoir craché au visage de Stefan Posch, joueur d'Hoffenheim, NDLR). Il a le droit à l’erreur, lui aussi. Je sais que je peux compter sur lui. Sur ses qualités footballistiques. Il a pris une suspension de 6 ou 7 matchs (5, NDLR), il a des statistiques qui sont très intéressantes. C'est quelqu'un qui est impliqué, qui a un très bon état d'esprit dans les entraînements".

Euro 2020 Benzema est là, Koundé et Thuram aussi IL Y A 3 HEURES