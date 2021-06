Football

Chaleur, hébergement : les Bleus ne sont pas les mieux lotis mais la Suisse a ses soucis aussi

EURO 2020 - L'équipe de France a vécu un premier tour particulier, avec une semaine passée à Budapest dans des conditions climatiques compliquées. A Bucarest, il fait chaud également et leurs conditions d'hébergement ne sont pas optimales. Mais ce n'est pas une excuse : la Suisse est l'équipe qui a le plus voyagée. Martin Mosnier et Maxime Dupuis en ont débattu dans le FC Stream Team.

00:04:16, il y a une heure