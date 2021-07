Ils sont le ciment d’un mur défensif qui paraît éternel. Giorgio Chiellini (36 ans) et Leonardo Bonucci (34 ans), deux noms qui s’accordent si bien depuis plus d’une décennie sous le maillot de la Squadra Azzurra. A eux deux, ils cumulent 219 sélections nationales et ont marqué plus d’une génération de leur empreinte. Dimanche, la charnière aux airs de footballeurs des années 80 disputera une nouvelle finale de l’Euro, face à l’Angleterre à Wembley. Une possible dernière danse légendaire, neuf ans après le douloureux souvenir du championnat d’Europe 2012 (défaite 4-0 en finale contre l’Espagne).

Angleterre ou Italie, qui est notre champion d'Europe ? Nos pronos MPP

Si, à l’époque, la doublette Chiellini-Bonucci était en pleine fleur de l’âge, les années ont passé et le physique ne suit plus tout à fait autant qu’avant. Victime d’une rupture du ligament croisé du genou droit en août 2019, Giorgio Chiellini a mis du temps à se remettre de cette épreuve qui l’a éloigné des terrains durant six mois, avant que la suspension des matchs due au Covid-19 ne prenne la relève.

Euro 2020 Donnarumma, "le grand gardien de demain" est déjà la référence d'aujourd'hui IL Y A UNE HEURE

Malgré cela, et un mollet peu fiable cette saison, le vétéran de la Nazionale a retrouvé son niveau et reste incontournable dans cet Euro, aux côtés de son coéquipier de toujours. “On a peu joué ensemble lors des deux dernières saisons, a concédé Leonardo Bonucci en conférence de presse avant sa demi-finale contre l’Espagne. Mais on se connaît par cœur et tout est plus naturel. On donne le maximum à chaque match grâce à cela.”

Giorgio Chiellini (à gauche) et Leonardo Bonucci jouent ensemble depuis 2010 en sélection nationale. Crédit: Getty Images

"Les meilleurs défenseurs centraux au monde"

Malgré une qualité technique parfois moins léchée qu'auparavant, les deux joueurs font oeuvre d'une débauche d'énergie peu commune, à chacune de leurs prestations. Depuis l’ouverture de la compétition, Roberto Mancini a donc décidé de gérer le temps de jeu du plus âgé, son capitaine emblématique, en le faisant souffler face au pays de Galles, en poules, et à l’Autriche en huitièmes, après une douleur apparue contre la Suisse. Mais depuis les quarts de finale, le sélectionneur a reformé le duo de la Juventus. Un choix mêlant expérience et complicité qui a porté cette équipe d’Italie, en totale reconstruction depuis 2018, jusqu'aux portes du Graal continental.

Même l’ancien champion du monde allemand, Bastian Schweinsteiger, y est allé de son tweet élogieux, en qualifiant la charnière italienne d’”actuels meilleurs défenseurs centraux au monde”, après la qualification de la Squadra Azzurra en demi-finale de l’Euro. Un niveau exceptionnel notamment dû à leur passé (et leur présent en club). Car, sous les couleurs de la Juve, Chiellini et Bonucci ne se sont presque jamais quittés depuis 2010, année de l’arrivée du second à Turin.

Indéboulonnables en sélection

“Nous avons joué ensemble pendant tant d'années à haut niveau, s’est remémoré Chiellini avant la finale de l’Euro, au micro de l’UEFA. Évidemment, quand votre équipe fait de bons résultats, il est normal que les gens parlent de [l'association avec Bonucci], mais [être acclamé] n'est pas notre principal objectif, car la seule chose qui compte vraiment est que l'équipe gagne au coup de sifflet final”, a poursuivi avec humilité l’homme au brassard.

Ces dernières années, Giorgio Chiellini a jonglé avec les blessures, pendant que Leonardo Bonucci perdait sa place de titulaire en club, lors des grosses confrontations de fin de saison. Mais sous la tunique azzura, la magie opère toujours pour le duo d’inséparables. En six matchs dans cet Euro, l’Italie n’a encaissé que trois buts (deux lorsque la doublette était alignée), faisant de la sélection transalpine la meilleure défense du tournoi derrière l’Angleterre.

On n'a aucune excuse, pas de fatigue, rien. On sera prêts à livrer bataille

Au-delà de cette seule compétition, les Azzurri de Mancini n’ont plus connu la défaite depuis 33 matchs, et une rencontre perdue face au Portugal en septembre 2018 (1-0). Un record pour un sélectionneur italien, et la preuve que la solidité du tandem Chiellini-Bonucci ne faiblit pas. Mais à 70 ans, en âge cumulé, le duo d’éternels vit peut-être sa dernière campagne nationale, poussé, doucement et avec respect, vers la sortie par le jeune Alessandro Bastoni (22 ans, Inter Milan) et Francesco Acerbi (32 ans, Lazio Rome).

Airs supérieurs et statut révisé : comment l'Italie est redevenue une nation du jeu

Chasser les démons de 2012

En finale, dimanche, les deux trentenaires se frotteront à la jeunesse anglaise, ultime obstacle à une consécration que l’Italie attend depuis 1968. Soit presque aussi longtemps que les Britanniques et leur dernier sacre majeur (Coupe du monde 1966). Chiellini et Bonucci, eux, n’ont jamais remporté la moindre compétition en sélection ; si ce n’est l’Euro -19 ans pour le premier cité. Autant dire, un autre temps…

Alors, avant d’aborder ce choc qui pourrait parachever la carrière des deux compères, Leonardo Bonucci s’est montré ferme, vendredi, en conférence de presse : "On n'a aucune excuse, pas de fatigue, rien. On sera prêts à livrer bataille", a-t-il répliqué au journaliste qui lui rappelait que l'Italie, en 2012, avait subi son épuisement en finale contre l’Espagne. L’occasion pour le duo transalpin d’user avec brio de son éternel second souffle.

Euro 2020 La Nazionale en quête du dernier "centimètre à franchir ensemble" IL Y A 4 HEURES