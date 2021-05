Football

Chronologie : L'absence de Karim Benzema en équipe de France de 2015 à 2021, en 20 dates

EURO 2020 - Appelé pour participer à la compétition continentale ce mardi par Didier Deschamps, Karim Benzema n'a plus joué avec l'équipe de France depuis le 8 octobre 2015 et une victoire 4-0 des Bleus, assortie d'un doublé de sa part. Retour sur les raisons de sa mise à l'écart, et la perpétuelle question de son retour, pendant cinq ans et demi, en vingt dates.

00:04:30, il y a 38 minutes