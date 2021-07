C'est un onze à l'accent italien qui a été dressé par l'UEFA ce mardi. Dans l'équipe type de cet Euro 2020 à peine terminé, on retrouve en effet cinq joueurs de la Nazionale, grande victorieuse de la compétition. En plus de Gianluigi Donnarumma dans le but, sont présents : Leonardo Bonucci, Leonardo Spinazzola, Jorginho et Federico Chiesa. Battus à Wembley dimanche soir, l'Angleterre pourra se consoler avec trois joueurs dans cette formation : Maguire, Walker et Sterling.

Malgré l’élimination de la Belgique en quart de finale, Romelu Lukaku, auteur de quatre buts, figure en pointe de l'attaque. Une belle récompense pour l'attaquant de l'Inter Milan, qui bat donc la concurrence de Cristiano Ronaldo et Patrik Schick, auteurs de cinq buts. Au milieu, Pedri, exceptionnel avec l'Espagne, est bien présent. Impressionnant avec le Danemark, probablement l'équipe surprise de cet Euro 2020, Pierre-Emile Højbjerg est également là.

Euro 2020 Retour du jeu et fin du je : La révolution Euro ? IL Y A 13 HEURES

Notre équipe-type de l’Euro

Euro 2020 Le message fort de Rashford, victime de racisme : "Jamais je ne m'excuserai pour qui je suis" IL Y A 14 HEURES