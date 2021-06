"Le foot est un sport d'erreurs, a philosophé Luis Enrique après la rencontre. Unai nous a donné une leçon à tous. Après une erreur, cette erreur n'importe plus ; mais ton attitude vis-à-vis de cette erreur, si. C'est une leçon pour tous ses coéquipiers." César Azpilicueta, buteur, a aussi volé au secours de son gardien, auteur de plusieurs parades décisives malgré sa boulette : "Il est humain, on peut tous faire des erreurs. Son attitude a été directement de vouloir se rattraper, donner le maximum. Et il nous a sauvé avec plusieurs arrêts."

"Certains disent que l'Espagne ne peut pas marquer…"

Symbolique de la nouvelle attitude de l'Espagne, qui a décidé de faire corps. Avec son gardien, et avec son attaquant Alvaro Morata, cible de critiques et surtout de menaces après un début de tournoi décevant, mais buteur décisif pour remettre l'Espagne devant au meilleur moment. "Pendant la prolongation, on a vu le caractère de l'équipe, encore une fois", s'est félicité Sergio Busquets, élu homme du match.

"Notre erreur a été de penser qu'à 3-1, c'était suffisant", a expliqué le sélectionneur après la rencontre. "On a énormément souffert. Cela fait plusieurs tournois que l'on n'avait pas réussi à franchir un match éliminatoire, et aujourd'hui, on a réussi à briser ce plafond de verre contre le vice-champion du monde", a surenchéri Azpilicueta. Une performance qui pourrait compter, tant l'Espagne a su se relever, après la boulette de son gardien, puis après l'égalisation croate à 3-3, quelques secondes seulement avant le coup de sifflet final.

"Irrégulière", "limitée offensivement" ? L'Espagne vient tout de même d'enchaîner deux matches à cinq buts marqués. "Certains disent que l'Espagne ne peut pas marquer… Nous ne pensons pas la même chose, a rétorqué Ferran Torres, buteur. Quand tu travailles, tu as ta récompense." L'Espagne marque, et surtout, l'Espagne a trouvé son supplément d'âme. Il n'y a qu'à écouter Mikel Oyarzabal : "Nous avons confiance en Unai, et en tous ceux qui jouent. Il y a peu de groupes comme le nôtre." La France et la Suisse sont prévenus.

