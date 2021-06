Dominatrice mais stérile, l'Espagne face à ses contradictions

On ne sait pas encore si comme Aymeric Laporte le prétend, l'Espagne a fait "fermer quelques bouches". Mais sa large victoire contre la Slovaquie redore au moins le bilan de la Roja lors du 1er tour. Elle s'est pourtant longtemps montré incapable d'être dangereuse dans cet Euro. La sélection de Luis Enrique possède – et de loin – la meilleure possession (75,7% contre 65% à l'Allemagne, 2e) avec 65) et le plus grand nombre de passes réussies par match (709,7 passes réussies/match, 84 de plus que la Mannschaft) de toutes les sélections engagées. Mais il y a un hic de taille : seuls quatre buts ont été attribués à des joueurs espagnols pour 7,3 expected goals, cette stat qui mesure la probabilité qu'un tir se termine en but. Le symbole d'une grande maladresse devant le but et d'une équipe qui peine grandement à convertir sa domination.

Alvaro Morata lors du match opposant l'Espagne à la Pologne, le 19 juin 2021, à l'Euro 2020 Crédit: Getty Images

Pierre-Emile Højbjerg, le nouveau Christian Eriksen

Malgré l'absence de Christian Eriksen et l'impact mental de son malaise cardiaque, le Danemark est bien en huitièmes de finales. Et elle s'est trouvé un nouveau patron : Pierre-Emile Højbjerg. Le Danemark a marqué 5 buts, dont 3 consécutifs à des passes décisives. Toutes sont l'œuvre du milieu de terrain de Tottenham, meilleur passeur de la compétition. Il est aussi, et de loin, celui qui produit le plus d'opportunités menant à une action de tir (passes ou dribbles) de la compétition : 18, ses plus proches poursuivants "plafonnent" à 13. Sans Eriksen, Højbjerg s'est imposé comme le nouveau dépositaire du jeu danois.

Le Portugal pendu aux exploits de Cristiano Ronaldo

Quand on compte dans ses rangs l'unb des meilleurs joueurs de l'histoire, difficile de se passer de ses qualités. En trois matches, Cristiano Ronaldo a inscrit 5 des 7 buts du Portugal, bien aidé il est vrai par ses trois penaltys. Mais autour de lui, le champion d'Europe est presque aphone. CR7 concentre trois quarts (72,7%) des expected goals de sa sélection. Lors de la Coupe du monde 2018 durant laquelle Ronaldo avait déjà été bien esseulé devant (4 des 6 buts lusitaniens), il n'était l'auteur "que" de de 58% des expected goals lusitaniens. A l'exception de Diogo Jota, les joueurs offensifs de Fernando Santos vont devoir se réveiller pour espérer conserver leur titre.

"Quand Ronaldo demande la balle, Ronaldo reçoit automatiquement la balle"

Dzyuba, le missile russe n'a pas décollé

Pourtant pas un petit nouveau sur la scène internationale, Artem Dzyuba est loin d'avoir porté l'attaque russe. L'avant-centre du Zénith Saint-Petersbourg a marqué contre le Danemark, certes. Mais il a fréquemment semblé perdu avec ses coéquipiers. La star russe n'a ainsi tenté que 5 tirs contre… sept hors-jeux sifflés à son encontre. Pas besoin de chercher très loin une explication à la sortie de route prématurée du tout premier champion de l'histoire du Championnat d'Europe.

Les flancs tchèques sont bien gardés

Un conseil pour les Pays-Bas, qu'ils n'hésitent pas à passer par le cœur du jeu ou à jouer le surnombre pour espérer déborder la République tchèque. Parmi les invités "surprise" des huitièmes de finale, les Tchèques ont agréablement surpris grâce au bon début de tournoi de Patrick Schick mais aussi par celui de ses latéraux. Vladimir Coufal (14 interceptions) à droite et Jan Boril (13 interceptions) trônent dans cette catégorie défensive. Les Néerlandais qui ont jusqu'ici brillé dans ce registre vont faire face à un défi intéressant.

Kanté pas à son meilleur niveau…

L'équipe de France n'a pas toujours montré son meilleur visage depuis le début de l'Euro, loin s'en faut. L'animation offensive a fait parler d'elle, les rares fragilités défensives aussi. Parmi celles-ci, N'Golo Kanté peine à être à son meilleur niveau, comme lors du Mondial 2018 ou lors de la 2e partie de saison avec Chelsea. Lors de la Coupe du monde 2018, Kanté avait épaté la galerie à la récupération avec 22 interceptions pour seulement 11 fautes commises. Depuis le début de l'Euro, Kanté reste un gratteur de haut niveau mais se montre plus indiscipliné : 9 interceptions pour 8 fautes. Quand Kanté n'est plus M.Propre, les Bleus ne sont plus ce rouleau compresseur défensif qui a tant fait merveille.

Kante Crédit: Getty Images

… Griezmann fait mieux que compenser

Il a beau évoluer dans le cœur de l'attaque française Antoine Griezmann est le meilleur tacleur de l'Euro. Cette phrase a de quoi faire sourire ou se poser sérieusement des questions. Et pourtant, elle est bien vraie dans une catégorie : celle des tacles sur lesquels son équipe a récupéré le ballon (11 en trois matches). Les restes du Cholismo, du pressing, des efforts défensifs et le sens du sacrifice n'ont décidément jamais quitté l'actuel joueur du Barça.

Isak fait oublier Zlatan

Kylian Mbappé ? Memphis Depay ? Romelu Lukaku ? Non, le meilleur dribbleur n'est pas forcément celui que l'on attendait. La Suède doit faire sans Zlatan Ibrahimovic dont le retour en sélection a été avorté par les ennuis physiques. Mais dans un autre style, Alexander Isak fait mieux que compenser. Avec 12 dribbles, le joueur de 21 ans devant la flèche des Bleus (10) dans ce registre. D'autant plus impressionnant qu'il a réussi 80% des dribbles qu'il a tenté, un ratio excellent pour son poste, et vis-à-vis de la concurrence : 52,6% pour Mbappé, 63,6% pour Lukaku.

(Données Data Sports Group et StatsBomb)

