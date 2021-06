Au lendemain de l'élimination du Portugal en huitièmes de finale de l'Euro face à la Belgique (0-1), Cristiano Ronaldo a réagi lundi sur les réseaux sociaux. Malgré cette sortie précoce du tournoi pour le champion d'Europe en titre, le quintuple Ballon d'Or s'est dit "fier" du parcours de sa sélection.

"Nous n'avons pas obtenu le résultat que nous voulions et nous quittons la compétition plus tôt que prévu, a écrit le Turinois. Mais nous sommes fiers de notre parcours, nous avons tout fait pour conserver le titre de champion d'Europe et ce groupe a prouvé qu'il pouvait encore donner beaucoup de joies aux Portugais. Félicitations à la Belgique et bonne chance à toutes les sélections qui restent en lice. En ce qui nous concerne, nous reviendrons plus forts." Car, en effet, dans un peu plus d'un, c'est déjà la prochaine Coupe du monde.

Euro 2020 Saint-Pétersbourg accueillera bien son quart de finale malgré la flambée des cas de Covid IL Y A 3 HEURES

Les Bleus peuvent-ils vraiment s’arrêter là ? "Ce serait une déflagration pour Deschamps"

Euro 2020 Croatie-Espagne et France-Suisse : nos pronos MPP IL Y A 4 HEURES