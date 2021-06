Football

De Lloris à Griezmann : Quels Bleus sont à leur vrai niveau ?

EURO 2020 - Dans ce moment creux de la compétition, nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier font un bilan individuel des Bleus, après le bilan collectif. Les hommes de Didier Deschamps se cherchent encore un peu, passant d'un système à l'autre et ayant du mal à se retrouver offensivement. Et ceci ne s'expliquerait-il pas avec une baisse physique générale des troupes ?

00:08:05, il y a 9 minutes